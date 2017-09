Foule sous les pavillons de la Fête des vendanges

Après sa première fin de semaine d'activités, la Fête des vendanges Magog-Orford dresse un bilan très positif. « Il y a eu beaucoup de monde samedi et un peu moins dimanche, à cause de la pluie. Ça donne le temps aux exposants de parler avec les visiteurs, de faire de meilleurs échanges avec eux. Les visiteurs sont souriants, les bénévoles, les commanditaires, les artistes et les gens des food trucks sont contents », résume Jean-Pierre Quirion, coordonnateur aux communications et aux marketing de la Fête des vendanges.

Jean-Paul Scieur, président et cofondateur de l'événement, estime quant à lui l'achalandage à environ 50 000 personnes pour cette première fin de semaine, soit un peu moins que l'an dernier. « Nous avons vendu beaucoup de billets en ligne alors nous nous attendons à beaucoup de monde durant la deuxième fin de semaine », précise-t-il.

Quant à la fermeture du viaduc à la sortie 118 de l'autoroute 10, elle ne semble pas avoir causé de problèmes de circulation ni une baisse d'achalandage, selon M. Quirion. « Les gens ne se rendent pas compte du problème, affirme M. Quirion. Ça fait peut-être peur aux gens qui viennent de l'ouest, pourtant, ils n'ont pas à utiliser le viaduc, rappelle-t-il. Pour les gens en provenance de l'est, comme Sherbrooke ou Drummondville, il suffit de prendre la sortie 121 et suivre les indications en direction de Magog. »