Cannabis: quelques suggestions intéressantes

Selon Sylvie, à la table voisine, « on a beaucoup tapé sur les effets négatifs, mais il y a des effets positifs. Il ne faut ni dramatiser ni banaliser. Il faut donner des informations juste pour que les gens puissent discerner la réalité. Souvent, si on dramatise ou banalise, on est à côté de la cible. »

Véronique Lettre veut que des entreprises locales comme celles qu'elle opère, le café-bistro l'Atelier C à Magog, puissent confectionner et vendre des produits comestibles à base de cannabis. « Je souhaite que le gouvernement offre une place aux petits commerçants et qu'il démocratise l'accès à ce produit », a-t-elle réclamé. La propriétaire a consommé des produits comestibles à des fins thérapeutiques pour apaiser ses douleurs lorsqu'elle a combattu le cancer.

Elle souhaite à son tour pouvoir confectionner des produits et les vendre dans son commerce de Magog. « L'avantage des petits producteurs est qu'on peut offrir des produits personnalisés à nos clients », affirme Mme Lettre. En réponse aux questions de la ministre Lucie Charlebois, la restauratrice est d'avis que les commerçants devront se procurer le cannabis dans des points de vente autorisés où la substance est produite, que les commerçants qui en font des produits comestibles soient soumis à des critères stricts comme c'est le cas en ce moment pour les restaurateurs, notamment avec de l'étiquetage des produits, des règles de mise en marché restrictives et d'inspection alimentaire par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

du Québec.

Non au cannabis dans les habitations locatives

La consommation de cannabis qui engendre des odeurs et de la fumée et la culture intérieure doivent être interdites dans les unités locatives, réclame le Regroupement des propriétaires d'habitations locatives. « C'est très inquiétant de penser que la fumée de cannabis serait légale à l'intérieur des immeubles, affirme Annie Lapointe, qui représentait le regroupement. Et la culture à l'intérieur peut provoquer des dommages. » La culture peut engendrer des problèmes d'humidité et les locataires peuvent modifier le système électrique. Le Regroupement craint également que si quatre plants sont permis par unité, la multiplication des petites productions se transforme en une grande production sur un même étage ou dans un immeuble.

Seule une autorisation du propriétaire de l'immeuble locatif pourrait permettre à un locataire de consommer du cannabis dans son immeuble, sinon il lui faudra consommer des produits dérivés qui n'entraînent aucune conséquence pour le voisinage. (Karine Blanchard)