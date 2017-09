À l'école à vélo

Alexandre Demers estime qu'on a tout de même fait des gains depuis. « On a davantage de gens qui se rendent à pied ou à vélo. » « Dans les 15 dernières années, on a vu une tendance positive dans le transport actif. » La panoplie de mesures mises en place, qu'on pense aux trottibus ou à divers campagnes de sensibilisation, aideraient à changer la donne.

« Le matin ou en fin de journée, on voit un attroupement autour de l'école, avec un trafic monstre, qui est principalement dû au fait que les enfants viennent accompagnés de leurs parents... On sait que beaucoup d'enfants pratiquent peu ou pas d'activité physique, mais si le déplacement peut être aménagé et rendu sécuritaire, ça va inciter les élèves à se déplacer en vélo. »

« Avec VUS, on essaie de promouvoir les déplacements à vélo, de favoriser et de promouvoir les aménagements sécuritaires pour toute la population », rappelle ce membre de VUS.

Vélo Québec lance « Je vote vélo », une plate-forme de discussion et d'échanges pour les citoyens et les candidats à travers le Québec, en vue des élections municipales le 5 novembre.

« Je vote vélo » a pour but de susciter une discussion sur les enjeux du vélo à l'échelle municipale et de donner l'occasion aux citoyens et aux candidats aux élections municipales de donner leur opinion et de proposer leurs meilleures idées en faveur du vélo dans leur municipalité.

« Lors des élections municipales de novembre 2013, moins d'un Québécois sur deux s'est prévalu de son droit de vote. Pourtant, le gouvernement municipal est celui qui touche le plus près à nos préoccupations quotidiennes, avec des impacts bien réels sur notre milieu de vie. En matière de vélo, il est indéniable que tout, ou presque, se joue au niveau municipal. Par le biais de cette plate-forme de discussion, Vélo Québec souhaite que les Québécois(e)s fassent part de leurs préoccupations et souhaits en matière de vélo aux candidats qui se présenteront dans leur municipalité cet automne », souligne Jean-François Pronovost, vice-président, développement et affaires publiques à Vélo Québec.

Les gens sont invités à aller voir l'adresse www.jevotevelo.com. Isabelle Pion