Brasser des saveurs et des émotions

Tenue dans 12 régions à travers le monde, la New Malt Order 2017, organisée par la maison de scotch écossaise Auchentoshan, a pour but de réunir les meilleurs bartenders à Glasgow en Écosse afin de créer le Bartender's Malt, un assemblage de whiksy qui sera distribué mondialement. Le Sherbrookois André Duncan figure parmi les finalistes canadiens qui compétionneront mercredi à Toronto. Il ne vise rien de moins que la victoire.

« Ça fait trois mois que je travaille sur mon cocktail, j'ai même transformé mon appartement en laboratoire. Le cocktail est pas mal devenu mon coloc! J'ai fait des expériences et j'ai même un gallon de jus de pomme fermenté qui a explosé dans mon garde-manger », mentionne André Duncan.

Les compétiteurs avaient pour mission de créer un cocktail à partir du scotch Auchentoshan et d'une base fermentée qui représentaient leur région d'origine. Pour le bartender aux Enfants terribles de Magog, ce dernier aspect a été une véritable motivation. « Tous les producteurs avec qui j'ai travaillés, c'est devenu des amis. Si ce n'est pas moi qui est allé cueillir mes ingrédients avec eux, j'ai serré la main de ceux qui l'ont fait. Ça devient un projet collectif. Ma motivation de gagner ce n'est pas juste pour moi, mais ce serait aussi la meilleure façon de remercier ceux qui m'ont appuyé », confie-t-il.

Comme une thérapie

Son cocktail est largement inspiré du poème Invictus de William Ernest Henley. Son nom, The Captain of my Soul, est d'ailleurs l'une des lignes de cette oeuvre. « Je le récite le matin et avant de me coucher, comme un mode de vie. C'est une ode a l'adversité de la vie et de ne jamais abandonner », indique celui qui a vécu des épreuves difficiles dans les dernières années.

« Je canalise une émotion pour justifier le cocktail et faire un parallèle avec le fait que ces épreuves m'ont mener à travailler sur ce cocktail comme une thérapie. Tout l'amour que j'avais besoin de véhiculé, je l'ai mis dans ce cocktail. »

Confiant de la qualité internationale du cocktail qu'il propose, il s'attarde maintenant sur la présentation de sa création, un aspect primordial selon lui. Il travaille d'ailleurs avec une comédienne pour maîtriser les détails de sa posture, du choix des mots et même de son intonnation. Il présentera d'ailleurs sa boisson avec un accord de quatre bouchées aussi inspirée de la région.

Lors de la finale canadienne, il rejoindra notamment Jason Kacprzak, le propriétaire du Bistro Kapzak qui avait dû fermer ses portes à Sherbrooke avant de se relocaliser à Granby.