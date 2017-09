D'autres artéfacts trouvés à l'Hôtel Queen

(Coaticook) Les fouilles de l'hôtel Queen ont encore porté leurs fruits. Plusieurs artéfacts supplémentaires ont été trouvés, comme des capsules de bouteilles et une tête de lampe à l'huile.

Certains objets ont fait écarquiller bien des yeux. Les archéologues de la firme Patrimoine Experts ont trouvé un ensemble de barbiers. Six rasoirs, deux tondeuses à main et deux paires de ciseaux de différentes grosseurs.

La responsable des communications pour la Ville de Coaticook, Shirley Lavertu, trouve les trouvailles très intéressantes. « Ça nous donne beaucoup d'informations sur l'histoire de la ville. On trouve un ensemble de barbiers, alors ça nous prouve qu'il y avait un barbier. On comprend plus comment ça fonctionnait. À l'époque, il y avait beaucoup d'hôtels à Coaticook », rappelle-t-elle.

Ces objets s'ajoutent aux grosses prises des fouilles de l'an dernier. En 2016, les archéologues avaient trouvé un fusil, une pelle à charbon et une paire de patins. Tous ces objets seront éventuellement exposés au Musée Beaulne.

Avant d'être exposés au Musée, les artéfacts sont nettoyés par les experts. « Les archéologues amènent les objets à Québec où ils sont nettoyés, explique Mme Lavertu. Les pièces majeures sont déplacées au Centre de conservation du Québec où la dégradation de l'objet est arrêtée. Certaines pièces sont restaurées. »

D'autres découvertes ont été effectuées par les experts. Ceux-ci ont déterminé que l'hôtel mesurait 36 pieds carrés. De plus, les archéologues ont ouvert le bâtiment sud pour la première fois. Ceux-ci croient que ce bâtiment était un vide sanitaire.

Pour la suite, on ne sait toujours pas si le site de l'Hôtel Queen sera revisité un jour par les archéologues. « Dans l'entente de développement culturel qui est signée avec le Ministère de la Culture, il y a de l'argent qui est prévu pour l'écologie. Est-ce que ça va servir à la mise en valeur, à la restauration ou la fouille? C'est le conseil qui va décider », explique Mme Lavertu.

L'Hôtel Queen a été incendié en 1897. Depuis quelques années, des fouilles sont pratiquées sur le terrain de l'ancien hôtel. Plusieurs artéfacts ont été trouvés jusqu'à ce jour.