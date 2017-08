7000 km plus tard et 21 250 $ pour le programme à Félix

(Sherbrooke) Après avoir traversé le Canada en entier sur leur vélo, Alain et Noémie Roy sont revenus à Sherbrooke jeudi. Si ce parcours a été une expérience enrichissante pour le père et la fille, elle a surtout permis d'amasser des fonds pour le Programme à Félix et de le faire rayonner. Un total de 21 250 $ a ainsi été remis au programme.

Alain et Noémie Roy ont quitté Sherbrooke le 1er juin pour entamer cette traversée du Canada de Halifax à Vancouver. La Traversée Félix au profit de la Fondation québécoise du cancer avait pour but d'amasser des fonds pour le Programme à Félix qui offre des soins et des approches adaptés pour les adolescents et les jeunes adultes atteints du cancer. Créé à Sherbrooke en l'honneur de Félix Deslauriers-Hallé décédé en juin 2011 à 20 ans des suites de la maladie, le programme est maintenant offert partout dans la province.

« Fierté, détermination et honneur, ce sont les mots qui collent à Félix. Je suis fier d'avoir réalisé cette aventure incroyable avec ma fille », soulignait Alain Roy à son retour après que lui et sa fille aient été accueillis sous une pluie d'applaudissements et d'accolades.

« Je crois que quand on veut réaliser quelque chose, il ne faut pas avoir peur. Ça se fait petite étape par petite étape, coup de pédale par coup de pédale. Et ç'a été un honneur de faire ça pour Félix », poursuit-il.

« Avant de partir, quelqu'un m'a dit de voir ça comme une grande balade et d'y aller une côte à la fois et c'est ce qui m'a permis d'aller au bout », confie quant à elle Noémie Roy.

Le duo a ainsi parcouru près de 7000 kilomètres, pédalé 72 jours et s'est reposé à peine 20 jours. Grâce à leur initiative, ce sont 6250 $ qui seront remis pour le Programme à Félix. L'entreprise Bio-K+ était aussi partenaire de projet et a quant à elle offert un chèque de 15 000 $.

« Pour nous, le projet n'est pas terminé. Je propose deux autres activités de financement au mois d'octobre : un spinning-bénéfice et une conférence sur notre voyage », laissait aussi savoir Alain Roy.