Trichonomose aviaire: des cas potentiels observés dans la région

Cette maladie infectieuse est potentiellement mortelle pour les oiseaux. Elle cause une difficulté à avaler et la salive permet sa transmission.

Pas transmissible aux humains

Il est important de noter que l'infection n'est nullement transmissible aux humains et aux animaux de compagnie.

Les sources de nourriture deviennent alors un vecteur pour la maladie et du même fait les mangeoires, particulièrement celle qui exposent les graines à la pluie ou qui retiennent l'humidité.

QuébecOiseaux recommande ainsi aux propriétaires de mangeoires d'être vigilants et de rester à l'affût de certains détails permettant d'identifier la trichonomose aviaire : une apparence de plumage mouillé sur la face et autour du bec, une respiration laborieuse, des difficultés à avaler, de la léthargie et même un vol erratique chez les adultes.

On suggère aussi d'inspecter les mangeoires pour des traces d'humidité et de les nettoyer à fond. De plus, comme la nourriture en nature est abondante en cette période de l'année, il n'est pas dangereux de simplement retirer les mangeoires pour diminuer une possible propagation.

Il est possible de rapporter les cas de contagion au Réseau canadien pour la santé de la faune à l'adresse quebec@cwhc-rcsf.ca.