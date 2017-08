L'entreprise Global Excel s'agrandit

(Sherbrooke) L'entreprise Global Excel Management de Lennoxville agrandira ses installations au coin des rues Queen et William-Paige. Pour ce faire, deux bâtiments tomberont sous le pic des démolisseurs.

Le comité de démolition a approuvé la semaine dernière la démolition du 79, rue Queen, et du 1, rue William-Paige. Les deux édifices étaient déjà utilisés par la compagnie Global Excel et ne répondaient plus aux fonctions pour lesquelles ils ont été construits. Il s'agit dans le premier cas d'un ancien garage, qui loge les services informatiques de Global Excel. Le deuxième bâtiment est un édifice à logements qui avait été converti en bureaux. Aucun des deux bâtiments ne présente de valeur patrimoniale pouvant justifier leur sauvegarde.

Michel Beauchesne, urbaniste-coordonnateur à la Ville de Sherbrooke, a fait valoir que le nombre d'employés avait augmenté chez Global Excel et que les démolitions permettront l'érection d'une verrière et d'un nouveau bâtiment. « La verrière est une particularité. La Ville a une conduite d'égout pluvial assez majeure qui passera sous ce bâtiment. La conduite sera renforcée et au-dessus, ce sera un atrium avec des passages. Si éventuellement nous avons à intervenir, nous pourrons le faire. »

Plusieurs conditions sont imposées afin de permettre les démolitions, entre autres une garantie en argent de 20 000 $ par bâtiment. La demande de reconstruction devra être déposée au plus tard dans les 12 mois suivant la date du permis d'autorisation de démolition. Les aménagements paysagers réalisés par la Ville en bordure des rues Queen et William-Paige devront être conservés.