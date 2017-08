Berthold devient critique du cabinet fantôme des conservateurs

(SHERBROOKE) Le député de Mégantic-L'Érable, Luc Berthold, devient critique responsable de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire de l'Opposition officielle à la Chambre des communes alors que le débat sur la gestion de l'offre fait rage.

Le nouveau chef conservateur Andrew Scheer a dévoilé mercredi la composition de son cabinet fantôme pour faire face au gouvernement de Justin Trudeau.

Son voisin, Alain Rayes, de Richmond-Arthabaska, est officiellement lieutenant politique pour le Québec. L'ancien maire de Victoriaville sera aussi responsable des Affaires intergouvernementales.

« Je défendrai avec vigueur nos producteurs canadiens. Je tiendrai les libéraux à l'oeil pour préserver le système de gestion de l'offre, afin qu'il ne serve pas de monnaie d'échange dans les négociations de l'ALENA. L'agriculture est un des piliers économiques de notre comté et du Canada, et elle est au coeur de chacune de nos communautés rurales », dit Luc Berthold.

« Je suis touché par cette marque de confiance de notre nouveau chef, et je serai très fier de défendre les intérêts des producteurs canadiens à Ottawa ».

Le secteur agricole au Canada représente 6,6 pour cent du PIB, soit des retombées économiques de 108,1 milliards $. Le Canada se classe d'ailleurs au cinquième rang mondial au chapitre de l'exportation des produits agricoles. La transformation des aliments et boissons représente la plus grande industrie manufacturière au Canada, ajoute M. Berthold.

La renégociation de l'ALÉNA et la défense de la gestion de l'offre, la mise en oeuvre de l'Accord économique et commercial global avec l'Europe, la nouvelle politique alimentaire et le Partenariat canadien pour l'agriculture seront au coeur des débats à la Chambre des communes cet automne, occuperont son agenda.