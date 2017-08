160 000 $ pour les estomacs creux

(Sherbrooke) Les élèves de la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) ont droit à un coup de pouce bien particulier. Un citoyen de Sherbrooke, James Strickland, a légué plus de 160 000 $ dans un don testamentaire afin de soutenir des programmes visant à nourrir les enfants qui ne mangent pas à leur faim.

Le fonds servira à toutes les écoles primaires de la CSET, mais une aide particulière sera réservée pour l'école primaire de Lennoxville, située dans l'arrondissement du même nom.

« L'objectif est d'assurer aux jeunes qui n'en ont pas, un petit déjeuner qui leur permettra d'être bien nourris », a indiqué le président de la CSET, Michael Murray.

Les fonds qui ont été versés serviront entre autres à bonifier l'aide qui est déjà offerte. L'école primaire de Lennoxville compte elle-même un Club des petits déjeuners. Aider les enfants à bien se nourrir les aide à se développer à leur potentiel, a souligné le président de la CSET.

« Nous avons toujours des besoins, des familles moins bien nanties, malgré la réputation de richesse de la communauté anglophone », a-t-il fait valoir.

Qui était ce citoyen qui résidait dans le secteur de Lennoxville?

« James Strickland était un enfant de la crise de 1929. Il a vu les enfants pendant la crise, la misère. Il y a des enfants qui ne passaient la journée qu'avec un seul repas. Il a toujours été fier que sa mère puisse mettre de bons repas sur la table », ont raconté les coliquidateurs de M. Strickland, décédé en 2014. Me Robert Downey a notamment travaillé sur ce dossier.

Le soutien financier à un programme alimentaire à la suite de son décès est donc devenu une suite logique, ont-ils également fait valoir, pour expliquer les voeux de M. Strickland.

La CSET prévoit utiliser une somme d'environ 10 000 $ pour les besoins immédiats et placer la somme restante, note M. Murray. Les dons testamentaires sont occasionnels à la CSET. Le dévoilement de ce don s'est justement fait en public afin de sensibiliser la population à ce type de don.

La rentrée se poursuit

Ce sera jour de rentrée, ce mardi, pour près de 25 000 élèves de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS). Les élèves de la CSRS ont été précédés par leurs camarades des commissions scolaires des Sommets (24 août) et des Hauts-Cantons (28 août).

Près de 3500 membres du personnel de la CSRS attendent les enfants pour cette rentrée scolaire, dont 2100 membres du personnel enseignant.

À la CSET, ce sera jour de rentrée mercredi pour 5350 élèves du primaire et du secondaire. La clientèle est en augmentation pour une quatrième année consécutive.

Les traditionnelles « Journées de la rentrée » se déroulent quant à elle mercredi et jeudi sur le campus de l'Université de Sherbrooke.

Le spectacle de la rentrée se tiendra ce mercredi à compter de 17 h dans le stationnement près du centre sportif. Plusieurs artistes grimperont sur scène au cours de la soirée, dont Alaclair Ensemble, Brown et Koriass. L'événement est organisé par la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke (FEUS) et le Regroupement des étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de l'UdeS (REMDUS).