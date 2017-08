Retour au temps de la guerre froide à l'aéroport de Sherbrooke

« Nous sommes venus pour les Faucheurs de marguerite au mois de juin et nous avons eu beaucoup de plaisir, explique Mike « Skidmk » Bourget qui offre des tours à bord de son avion. Nous avons montré le cockpit de l'avion à plus de 2000 personnes durant la fin de semaine et plusieurs ont démontré de l'intérêt pour voler. Nous avons donc décidé de revenir. »

L'Aero L-29 Delfin est un monoplan biplace en tandem d'entraînement élémentaire et avancé tchécoslovaque. Il a été l'avion standard d'école des forces du Pacte de Varsovie durant la seconde moitié du XXe siècle. Il a déjà fait partie des forces armées bulgares. Il y en a une douzaine au Canada.

« Nous avons vendu une cinquantaine de vols depuis le mois de mai, souligne M. Bourget. Nous ne cherchons pas à faire des profits. L'avion consomme 10 litres de carburant à la minute. Donc c'est 450 $ pour 30 minutes de vol. Si on rajoute les assurances et l'usure de l'avion, nous ne faisons pas d'argent en demandant 1000 $ pour un essai. »

« On fait un peu de voltige et on laisse les gens prendre le contrôle de l'avion aussi (NDLR : l'avion est à double commande) On veut vraiment que les gens puissent connaître la sensation de contrôler l'avion. Les gens reviennent toujours au sol avec un grand sourire ».