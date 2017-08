 QS : « Il faut maintenant envoyer un message fort aux régions » 

(SHERBROOKE) Depuis sa création en 2006, le parti Québec solidaire (QS) n'a jamais réussi à faire élire de député de l'extérieur de Montréal à l'Assemblée nationale. C'est une réalité que la co-porte-parole du parti Manon Massé espère bien voir changer lors des prochaines élections provinciales dans un peu plus d'un an.

« Québec Solidaire a pris ses responsabilités et on a fait nos devoirs depuis 2014, assure Mme Massé, native de Windsor en Estrie. Il faut maintenant envoyer un message fort aux régions. »

À la suite du caucus du parti qui se réunissait dimanche à Orford, Manon Massé promet d'annoncer des mesures très spécifiques pour les régions durant la prochaine année.

« Le constat que nous avons fait en fin de semaine, c'est qu'il nous reste beaucoup de travail à faire, mais que nous sommes bien positionnés dans toutes les régions du Québec. »

« Lorsqu'on parle d'économie, on ne parle pas d'économie seulement pour les grands centres urbains ou les grosses compagnies, poursuit-elle. On ne veut pas d'une économie où la grosse entreprise débarque, puis décide de s'en aller en laissant toute une ville ou un village dans une situation désespérée. On croit à une économie qui est au service des gens et qui prône le développement durable. On souhaite notamment que les agriculteurs arrêtent de survivre et puissent vivre. »

La majorité des nouveaux membres qui ont joint QS dans les derniers mois sont de l'extérieur de Montréal, selon Manon Massé.