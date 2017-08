Rêver et courir en couleur

C'est au parc Jacques-Cartier que les coureurs se réuniront pour cette course populaire dans une trentaine de pays. La seule règle? Porter du blanc sur la ligne de départ et terminer multicolore de la tête aux pieds. Ainsi à tous les kilomètres franchis, les participants se feront asperger de poudre de couleurs.

Ce sera la troisième fois que cette course farfelue visitera Sherbrooke. Pour l'édition de cette année, The Color Run Dream, des zones de couleur verte et mauve ont été ajoutées, en plus de mousse et d'un mystérieux mur de rêves.

Les départs se font par vague toutes les minutes dès 9 h. Après avoir parcouru les 5 kilomètres du trajet, les coureurs se verront remettre une médaille...

à l'effigie d'une licorne!

Encore cette année, l'événement s'associe au Fonds du sport et du loisir sherbrookois. L'an dernier, ce dernier avait reçu un chèque de 8000 $ de la part de l'organisation.

Avec un peu plus de 5000 participants l'année dernière, on peut encore une fois s'attendre à une marée de coureurs éclatés et colorés.

Pour s'inscrire, il suffit de visiter le ca.thecolorrun.com.

Au coût de 44,99 $ pour une inscription individuelle et de 39,99 $ pour les membres d'une équipe d'au moins quatre coureurs, le sac du coureur inclut l'inscription pour la course, le chandail officiel, un bandeau pour la tête, une médaille et un sachet de couleur.