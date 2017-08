Mourir seule à l'hôpital

(Sherbrooke) Maryse Bourque n'avait qu'un seul désir lorsqu'elle a appris que son cancer des os allait l'emporter : ne pas mourir seule. Elle avait très peur de son envol et voulait être entourée de l'un des siens lorsque viendrait le moment de mourir. Elle est finalement morte seule au 9e étage du CHUS Fleurimont, faute d'un lit dans un département plus approprié à sa condition de fin de vie.

Maryse Bourque avait 62 ans lorsqu'elle a reçu à la mi-juin un diagnostic de cancer des os. Après un bref retour à la maison, elle est revenue à l'hôpital Fleurimont début juillet où son état n'a cessé de se dégrader. Des demandes pour un lit à l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu ou à la Maison Aube-Lumière ont été effectuées. Malgré près d'un mois d'hospitalisation, jamais une place ne s'est libérée pour la dame dont l'état se dégradait sans cesse. Elle s'est éteinte le 7 août dernier.

« Ma soeur n'était pas sur un étage approprié pour son état. Le personnel n'était pas à l'aise ni compétent pour sa condition. Maryse a beaucoup souffert », se désole l'une de ses soeurs, Marie-Claude Bourque, qui l'a accompagnée de près pendant son difficile combat contre la souffrance.

Soins inappropriés

La famille peut énumérer de nombreux exemples de soins inappropriés reçus par Maryse Bourque. « Combien de fois ma soeur a sonné pour avoir sa dose de morphine et que ç'a pris 45 minutes avant qu'on vienne lui donner? Même le médecin s'est rendu au poste des infirmières quelques fois pour dire que ma soeur devait avoir sa dose maintenant », raconte Marie-Claude Bourque.

Lorsque l'état de Maryse est devenu si inquiétant que sa famille a souhaité se relayer autour d'elle 24 heures sur 24, l'infirmière-chef a opposé un non catégorique : pas question de dormir dans sa chambre.

« Maryse était dans une chambre à quatre. On nous a dit que les patients avaient besoin d'intimité, et je comprends ça. Mais ma soeur était en fin de vie! On aurait pu dormir sur la chaise à côté d'elle avec notre doudou. Personne ne nous a proposé de dormir dans une petite salle des visiteurs à côté ou encore à la cafétéria et qu'on nous appellerait si l'état de Maryse se dégradait. On nous a même répondu que notre soeur n'était pas à l'article de la mort! » s'attriste une autre de ses soeurs, Manon, qui regrette de ne pas s'être battue davantage pour que sa soeur et ses proches soient mieux respectés dans ce grand voyage vers la mort.

Son état de santé s'est pourtant dégradé quelques heures plus tard. Et Maryse Bourque s'est finalement éteinte seule. « Une infirmière nous a dit qu'elle lui tenait la main et que Maryse serrait contre elle le toutou que lui avait donné une de nos soeurs... mais dans les circonstances, je ne sais pas, je ne sais plus si c'est vrai, je ne sais pas comment ma soeur est morte. Mais je sais qu'elle n'avait aucun de ses proches avec elle », se désole Manon, émue aux larmes au souvenir de cette soeur qui a tant aimé et tant aidé au cours de sa vie.

La famille de Maryse Bourque a été interpellée lorsqu'elle a lu le témoignage de la famille de Benoit Therrien paru dans La Tribune de samedi dernier. L'homme de 72 ans est décédé il y a un an. Sa famille avait alors déposé une plainte au Bureau aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSS de l'Estrie-CHUS pour dénoncer la qualité des soins déficiente qui a affecté ces derniers jours si importants. La famille avouait avoir apprécié le processus de médiation offert par le médecin examinateur.

Pour la famille Bourque, la triste aventure de leur soeur Maryse dans ce milieu « froid et inapproprié » leur laisse pourtant à penser que rien a changé malgré tout le temps et l'énergie dépensés par la famille Therrien pour faire changer les choses. « C'est désolant. Je suis si triste pour la prochaine famille qui aura à passer par la même chose que nous », lancent les deux soeurs et leur mère Marielle Bouchard.