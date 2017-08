Un Saint-Denisien doute du projet d'aqueduc et d'égouts

Cedric Clark est un riverain du Petit lac Brompton. Il le fréquente même depuis 1945. « À cette époque, tout était beau, on pouvait boire l'eau du lac », se rappelle-t-il.

Il y a presque 10 ans, alors qu'on constatait déjà que plusieurs installations septiques autour du lac n'étaient pas aux normes, M. Clark choisissait d'investir environ 20 000 $ dans une installation septique de type écoflo et un puits artésien. Il craint aujourd'hui de devoir encore une fois débourser si le projet d'aqueduc et d'égouts voit le jour. « On ne veut pas perdre notre puits, on ne veut pas perdre notre système. Nous on a déjà fait notre part », soutient-il.

Il pense ainsi que la meilleure solution serait que chaque résidence s'équipe elle-même d'une installation septique normée, avec un peu d'aide de la municipalité si possible. Pour lui, le projet proposé ne ferait qu'améliorer minimement la qualité de l'eau sans régler d'autres problèmes, en plus de coûter trop cher.

Évalué à 14 millions de dollars, le nouveau système d'aqueduc et d'égouts est présentement en attente de réponse d'une subvention ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT).

Mauvaises herbes et eau stagnante

En tant qu'agronome retraité, M. Clark estime que les égouts ne permettront pas d'éliminer les mauvaises herbes et les plantes agressives comme le pensent certains. « Pour vraiment en venir à bout, il faut éliminer les racines. Pour cela, ça prend des aqua herbicides qui coûtent cher, mais pas 15 millions », laisse-t-il entendre.

Pour ce qui est de la qualité de l'eau, il pense que le problème réside dans le fait que l'eau du lac ne se renouvelle pas assez. En effet, depuis la création du lac Desmarais, un lac artificiel, elle ne se régénère qu'aux trois au quatre ans. « Ça prend un changement d'eau dans le lac tous les ans, parce que sinon ça devient stagnant. »

Et d'autres inquiétudes le tracassent concernant cet éventuel projet d'aqueduc.

« On a un terrain dont on est fier qui va changer à cause la machinerie pour installer le tuyau. Ça va nous coûter beaucoup d'argent pour améliorer ça. Ça va être une catastrophe... Et si on veut vendre notre maison, on ne pourra pas parce que les gens connaissent les coûts », confie-t-il.