Une chaîne humaine pour se faire entendre

Le Comité de citoyens Sauvé-Dunant s'inquiète de la construction d'une station-service près de l'entrée du mont Bellevue. Le terrain, zoné commercial jusqu'à l'adoption du règlement 1200, qui uniformise le zonage des anciennes villes fusionnées, est maintenant zoné résidentiel.

« On forme une chaîne humaine pour symboliser le fait que nous ne sommes pas entendus par la ville lorsqu'on a des revendications, explique Michel Phaneuf, représentant du comité. Si on regarde l'actualité municipale, on se rend compte qu'il y a plusieurs dossiers où les citoyens ne sont pas entendus. »

Le Comité a d'ailleurs déposé le 19 juin au conseil municipal une pétition de 879 signatures contre le projet de construction commerciale.

« On espère ouvrir un dialogue puisque jusqu'à maintenant les tentatives de dialogues étaient très fermées de la part de la Ville », précise Michel Phaneuf.

« Nous avons l'impression qu'il y a un sérieux manque de transparence de la part de la Ville, ajoute-t-il. On a l'impression aussi que la ville a essayé de nous en passer une en douce. »

« On a besoin de paix, lance un résident du secteur. Pas d'une station-service. »

« On sait ce qui se passe devant les dépanneurs, s'inquiète Marica Maksimovic. Il y a beaucoup d'enfants ici. Si tu te promènes après 20 h est-ce que tu es en sécurité ou non ? On est vraiment frustré que personne n'ait été averti. On n'a pas besoin de ça. »

« C'est un peu ridicule ce qui se fait ici, signale Daniel Vanoverschelde, qui habite près du chantier. Ça va faire une tache d'huile sur le quartier si je peux m'exprimer ainsi. »

Le Comité de citoyen Sauvé-Dunant déplore également la façon dont les citoyens ont été mis au courant de la construction de la station-service.

« On a appris que c'était un permis commercial lorsque les pelles sont arrivées », conclut Michel Phaneuf. On a dû se précipiter un peu et on est en train de se structurer à travers la vie de tous les jours. Nous avons presque tous un emploi à temps plein. On est aussi des parents et à travers tout ça il faut trouver du temps pour se mobiliser. »