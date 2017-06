Des festivités diversifiées en Estrie

(Sherbrooke) Une trentaine de municipalités de l'Estrie organisent encore cette année une fête rassembleuse à leur image et celle de la province. Feu de joie, feu d'artifice et jeux gonflables sont des composantes importantes de la Fête nationale, mais plusieurs villes et villages apportent leur touche d'originalité.

Les citoyens des plus grosses villes comme des plus petits villages s'unissent afin de rendre possible l'événement partout en Estrie. Une des plus grosses fêtes aura lieu au parc Jacques-Cartier où Klô Pelgag montera sur scène précédée d'Amélie Larocque et Antoine Lachance, deux artistes de la relève et le groupe sherbrookois Musique à bouche.

Richard Vachon, directeur de la Société nationale de l'Estrie, explique que certaines petites municipalités se rallient afin de pouvoir créer une fête d'importance et leur achalandage dépasse même parfois leur population. C'est un cas qui pourrait s'appliquer à la municipalité de Racine.

« Chaque année un travail acharné de toute la communauté rend l'événement possible et attire aussi les villages voisins », explique Richard Vachon. Ce dernier souligne que leur projet se démarque chaque année par leur créativité et leur élégance. Le 23 juin, les célébrations débutent à 14 h avec des activités familiales et le célèbre lancer de l'oeuf. La soirée s'en suit avec spectacle d'humour, feu de joie, feu d'artifice et prestation du groupe Artifailles.

Les organisateurs de la Fête nationale à Coaticook tirent avantage du site du parc de la Gorge avec notamment un spectacle de marionnettes géantes par le Théâtre de la Dame de Coeur. Également, des tours de calèches sont offerts menant à une fermette où s'organisent des tours de poney. Le groupe Kermess sera également en prestation à 22 h le 23 juin.

« Pour la Fête nationale, les organisateurs en profitent souvent pour encourager les artistes locaux et plusieurs municipalités l'ont fait cette année », affirme M. Vachon. L'arrondissement de Brompton et Magog se partagent donc le groupe 1534 ainsi que Karine Lizée qui seront en prestation respectivement le 23 et 24 juin. Il sera entre autres possible de voir Sandy

Grenier au parc Olivier-Chauveau dans l'arrondissement Rock Forest le 23 juin et à Saint-Denis-de-Brompton le 24 juin, le groupe Les Culs-de-sac à Bonsecours le 24 juin et le chanteur hip-hop Ale Dee à Saint-François-Xavier-De-Brompton le 23 juin.

« On dit souvent que le hip-hop n'est pas assez diffusé, alors je trouve ça le fun qu'Ale Dee soit un des invités. Ça fait différent des chansonniers et de la musique traditionnelle », ajoute Richard Vachon.

La ville d'Eastman, le 24 juin, propose plusieurs jeux originaux pour enfants tels que la fabrication de cerfs-volant, la sculpture de ballons, une chasse au trésor et même un tournoi de Scrabble qui seront suivis d'un méchoui.

Ascot Corner tient à souligner le thème de la Fête nationale cette année, Québec, emblème de notre fierté, avec la confection de masques de harfangs des neiges dans le but de former une murale collective.