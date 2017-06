Le proprio du Provigo reçoit son chèque de 550 000 $

L'ambiance était festive ce jeudi sur la rue Queen afin de célébrer le deuxième plus gros montant de l'histoire de Loto-Québec remis à un détaillant.

Rappelons que la résidente de Waterville, Ann-Marie Francis, a remporté le gros lot de 55 millions grâce à son billet gagnant du Lotto Max qu'elle a acheté au Provigo de l'arrondissement de Lennoxville, le 2 juin dernier.

Alors que le travail habituel se poursuivait dans l'épicerie, les festivités se tenaient à l'extérieur avec des performances musicales ainsi qu'un buffet offert aux clients.

Le propriétaire était tout sourire lors de la remise du chèque par le représentant de Loto-Québec.

« Je suis encore un peu sous le choc, ça fait déjà deux semaines, mais ça va tellement vite », commente le propriétaire.

Même s'il savait que le billet gagnant avait été vendu dans la région, il n'avait même pas pensé qu'il avait la possibilité de l'avoir vendu.

« C'est quelque chose qu'on souhaite tous, mais je n'avais jamais vraiment pensé que ça pouvait arriver. Quand j'ai eu l'appel, je n'y croyais pas au départ, mais ensuite j'étais très très heureux », ajoute-t-il.

Les projets trottent dans la tête de M. Lafond depuis deux semaines. Grâce au montant gagné, il souhaite investir dans son magasin et dans la communauté pour desservir encore mieux sa clientèle.

Depuis le 2 juin, le propriétaire du Provigo remarque un achalandage accru à son épicerie pour les billets de loterie.

« Ça se parle énormément dans la communauté et chaque client qui me croise me félicite », souligne Robert Lafond.

Ce dernier est également très content que Mme Francis ait remporté le gros lot, elle qui est une cliente fidèle du Provigo.

Depuis le début de l'année, 67 lots de 1 M$ ou plus ont déjà été remis aux Québécois par Loto Québec.