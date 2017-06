Connaissez-vous vraiment le Vinho Verde?

CHRONIQUE / Un blanc de piscine, léger, sucré et un peu pétillant, c'est ça? Et si tout ce que vous pensiez du vinho verde était révolu? Portrait d'une région aussi productrice d'incroyables blancs secs, rosés, rouges et mousseux!

J'avais un préjugé long comme le bras avant de mettre le nez pour la première fois dans la région. Il faut dire qu'avec des vins comme les Aveleda et Gazela, le vinho verde (on prononce « vino verd », pas de é final) avait un peu magasiné sa réputation... Dernièrement, je suis partie de nouveau dans le Minho, au nord du Portugal, patrie du vinho verde, cette fois confiante de déguster plus que des vins « coupe-soif » - et je n'ai pas été déçue!

On est habitué à la recette traditionnelle : un taux d'alcool léger, une ou deux pincées de sucre, une acidité tranchante (pratique pour balancer tout ce sucre!), des arômes de fleurs, de fruits du verger et d'agrumes, et enfin un soupçon de gaz carbonique. D'ailleurs, d'où vient ce fameux perlant (légère effervescence) qui fait la réputation des vins de la région? Il s'agit tout simplement de gaz carbonique ajouté avant l'embouteillage - une étape qui reste à la discrétion du producteur.

Aujourd'hui, des vignerons moins conservateurs usent de diverses méthodes de vinification pour faire des vins plus complexes, plus fins et moins sucrés, mettant en valeur les divers cépages autochtones de la région : avesso, trajadura, arinto, alvarinho et loureiro. Des blancs vibrants dans leur jeunesse, dont certains possèdent un potentiel de garde insoupçonné. Quelques cuvées dégustées, dont ce fabuleux 2009 de la Quinta De Gomariz, présentaient une complexité déroutante, du gras, une acidité encore bien vive et de délicieuses notes de noix de grenoble et de fruits séchés. Un moment de pur régal à ravaler les derniers soupçons existants.

On y fait aussi d'excellents rosés, frais et aromatiques, dignes de mention. Et que dire des mousseux, méthode traditionnelle? Ils n'ont rien à envier au cava et à certains crémants de France! À quand quelques bouteilles à la SAQ?

Quant au rouge, il est plutôt anecdotique. On trouve sur place une spécialité de la région, le vinhão, issu du cépage du même nom. C'est un rouge fort acide, rustique, à la robe pourpre profonde, comme vous n'en avez jamais vue, et très tannique. Il se boit traditionnellement dans un bol blanc. Mais on y fait aussi d'excellents rouges drôlement originaux et plus digestes dans les sous-régions de Monção et Melgaço.

En attendant que la SAQ offre un échantillonnage plus considérable et représentatif de l'appellation, voici quelques bouteilles incontournables. Qui plus est, 2015, présentement sur les tablettes, est qualifié de « meilleur millésime du siècle » par les vignerons. On fait des réserves et on s'en reparle dans 8 à 10 ans?

Caroline Chagnon a été invitée dans la région du Vinho Verde par la Commission de Viticulture de la région du Vinho Verde.

