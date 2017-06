Jean-Marc Poulin passe à la direction générale du Salésien

L'annonce a été faite par le Salésien, mercredi.

« C'est une occasion que je ne voulais pas laisser passer. Le Séminaire et le Salésien sont deux excellentes écoles... Si je voulais avoir l'opportunité d'accéder à ce type de poste-là, c'était le temps de sauter là-dessus », lance M. Poulin, directeur des services pédagogiques du Séminaire de Sherbrooke.

En plus de poursuivre le travail de M. Lepage et de son équipe, Jean-Marc Poulin veut aussi plancher sur la technopédagogie, un domaine sur lequel il a beaucoup travaillé au Séminaire de Sherbrooke.

« C'est un élément important de ma compétence. (Le Salésien) a fait des pas en technopédagogie. Je veux continuer le développement, et le développement des infrastructures avec une pédagogie plus collaborative et un peu plus éclatée. »

Jean-Marc Poulin estime qu'au chapitre sportif et en matière des arts de la scène, le Salésien offre beaucoup de potientel de développement avec les Spartiates et le Centre Québecor. Le Séminaire de Sherbrooke comptera quelque 820 élèves à la rentrée; le Salésien en compte environ 720.

« Je quitte le Séminaire, mais je suis bien fier de ce qui a été fait; il a le vent dans les voiles. Je suis très fier du chemin parcouru, et très enthousiaste de joindre le Salésien. »

La Tribune écrivait récemment que Raymond Lepage a décidé de céder la direction de l'institution privée de la rue Don Bosco Nord. Sans parler nécessairement de retraite, il entend du moins prendre une pause professionnelle après 33 ans dans le monde de l'éducation.

Dans un courriel envoyé aux parents, le Séminaire de Sherbrooke a annoncé qu'Isabelle Chaîné sera directrice des services pédagogiques par intérim.

Par ailleurs, le Cégep de Sherbrooke a annoncé mercredi la nomination de Francis Meunier à titre de coordonnateur au Service des ressources humaines. Il prend ainsi la relève de Véronique Paquet, nouvellement nommée à la direction du Service de l'organisation scolaire, du registrariat et de l'aide pédagogique.