Mieux outiller les aînés qui ne peuvent plus conduire

Isabelle Pion

Suivre @isabelle_pion (SHERBROOKE) Arrêter de conduire constitue une étape importante et souvent difficile pour les personnes âgées : elles sont alors deux fois plus à risques de présenter des symptômes dépressifs que les personnes âgées qui conduisent encore, sans compter le risque accru d'institutionnalisation.

Afin de les soutenir dans ce passage de leur vie, une équipe du Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) de Sherbrooke tiendra des rencontres qui visent à faire connaître les ressources disponibles dans la communauté. La chercheuse Mélanie Levasseur et son équipe souhaitent implanter à Sherbrooke ce projet qui a eu lieu en Australie et qui a montré ses preuves. Dans les six derniers mois, environ 200 personnes ont cessé de conduire leur véhicule à Sherbrooke; la proportion oscille autour de 400 personnes annuellement. Il peut s'agir de personnes qui ont cessé de conduire de leur propre chef ou qui ont reçu un avis de la Société d'assurance automobile du Québec. « C'est un défi supplémentaire à la participation sociale des aînés », note Mme Levasseur, en rappelant que cesser de conduire peut augmenter l'isolement. « On travaille à traduire une intervention visant à favoriser l'accompagnement des gens qui cessent de conduire pour les inciter à poursuivre leurs déplacements... On va aider les aînés à connaître les ressources », explique la professeure-chercheuse à la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke et au Centre de recherche sur le vieillissement.

Elle rappelle du même coup que l'on vit dans une société où les gens ont souvent une voiture garée dans leur cour.

Résultat : cesser de conduire demande de repenser complètement sa façon de se déplacer. Or, les aînés sont laissés à eux-mêmes lorsqu'ils doivent cesser de prendre le volant. Les aînés doivent passer un examen médical et un examen visuel six mois avant leur 75e et leur 80e anniversaire. À partir de 80 ans, ces examens ont lieu tous les deux ans. C'est en recensant des écrits scientifiques que l'équipe a repéré cette intervention qualifiée de « très innovante ».