Budget de la CSRS : « La tempête est finie »

(Sherbrooke) Avec un budget équilibré et une augmentation de service au primaire et au secondaire, la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke n'avait que de bonnes nouvelles à offrir en adoptant, mardi soir, son budget pour l'année 2017-2018.

« En fait, c'est la première année depuis cinq ans qu'on ne gère pas de compressions à outrance. Il y a une réinjection, pas majeure, mais c'était le fun de préparer le budget, c'était moins douloureux, lance d'emblée le directeur général André Lamarche. On sort de cinq ans de compressions, 15 millions $, la tempête est finie, et on va maintenant pouvoir réparer le bateau. »

Entre autres faits saillants, le prochain budget de la CSRS passe de 238 millions $ à 255 millions $, incluant des investissements de 5,6 millions $ dans les immobilisations, une hausse de la clientèle et l'indexation des salaires et des autres coûts du système.

Le taux de la taxe scolaire sera majoré légèrement de 0,291 0 $ en 2016-2017 à 0,292 77 $ en 2017-2018. Pour une maison évaluée à 200 000 $, cela représente une augmentation de 0,6 %, soit 3,54 $.

Il y aura également indexation de 2 % des frais de surveillance et d'encadrement du midi, excluant les écoles défavorisées, et de 3 % des frais de stationnement.

Pour une famille de trois enfants, l'augmentation des frais de surveillance est de l'ordre de 9 $, de 467 à 476 $.

La CSRS a choisi d'augmenter les frais de stationnement parce qu'elle vise l'autofinancement de ces infrastructures et elle s'empresse de préciser qu'avec un permis au coût moyen de 200 $, elle reste très compétitive par rapport aux autres institutions publiques de Sherbrooke.

Par ailleurs, il est encore trop tôt pour connaître le nombre de professionnels et d'enseignants qui seront embauchés pour la prochaine année scolaire, découlant des orientations contenues dans le dernier budget du gouvernement Couillard. Le ministre de l'Éducation Sébastien Proulx a promis, rappelons-le, l'embauche de 1500 nouveaux enseignants, professionnels ou employés de soutien dès septembre et 7200 d'ici cinq ans.

Dès la rentrée

« Ces mesures seront très encadrées par le MEES et iront directement dans les écoles, mais ça va paraître tout de suite, dès la rentrée », assure M. Lamarche.

Cela pose toutefois un autre défi pour la CSRS qui compte parmi les commissions scolaires les plus décentralisées au Québec et qui a traversé la tempête des compressions en coupant justement dans l'administration plutôt que dans les écoles, font valoir M. Lamarche et le président de l'organisation Gilles Normand.

« Ç'a toujours été notre ligne de subir les compressions dans l'administration pour ne pas toucher aux services aux élèves », insiste M. Normand, qui estime que le niveau de service dans les écoles a même augmenté en cinq ans.

Mais comme la réinjection promise par Québec ira directement dans les écoles, la CSRS se retrouve en quelque sorte pénalisée par sa saine approche.

« Notre défi réside à retrouver un équilibre pour la commission scolaire dans ce nouveau mode de répartition afin de partager les risques », explique M. Lamarche.

Cette conjoncture permet néanmoins aux deux gestionnaires d'envisager l'avenir avec un nouvel optimisme, d'autant que les signaux semblent meilleurs à Québec et que 2018 sera une année électorale.

« À cause des compressions, ça fait cinq ans qu'on se retient pour faire du développement pédagogique, pour s'assurer de la réussite et de la persévérance des élèves, là on fait le ménage du budget cette année, on est en équilibre, on réinjecte et l'an prochain, annonce André Lamarche, on sera prêt pour des projets plus porteurs comme la commission scolaire l'a toujours fait. »

Notons enfin que la CSRS n'avait pas plus à annoncer, mardi, concernant les investissements qu'elle attend pour cinq écoles de Sherbrooke mais elle a convoqué les médias au gymnase de l'école Pie-X-de-l'Assomption mercredi matin.