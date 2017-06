1,3 M $ pour les aînés en Estrie

(Sherbrooke) Quatorze organismes et quatre municipalités de l'Estrie se partageront une enveloppe de près de 1,3 million $ pour financer des initiatives visant à favoriser le mieux-être des aînés et à lutter contre l'intimidation.

L'annonce a été faite mardi au Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l'Estrie-CHUS par la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation Francine Charbonneau et le ministre responsable de la région de l'Estrie Luc Fortin.

Les projets retenus ont en commun de proposer des services et des activités directement aux aînés, pour adapter leur milieu de vie et favoriser leur participation dans des environnements sains et sécuritaires.

« Je crois concrètement qu'il faut avoir différents projets et différents programmes pour pouvoir renforcer l'ensemble de nos partenaires et faire une Estrie meilleure pour nos aînés », a déclaré la ministre Charbonneau.

« Avoir 65 ans, a-t-elle ajouté, ce n'est pas un grand malheur. On a au Québec des gens de plus de 65 ans qui participent à la communauté de façon très active. Dans nos popotes roulantes, dans nos maisons de grands-parents, par exemple, on a des aînés qui sont au quotidien dans l'activité. À 65 ans, on n'est pas nécessairement une personne vulnérable. »

Considérant toutefois que chaque communauté compte malheureusement son 20 % d'aînés plus vulnérables, la ministre était fière de souligner qu'une part de l'aide annoncée mardi est accordée pour l'embauche de travailleurs de milieu pour aller vers ceux qui se retrouvent en situation de vulnérabilité.

Le type d'organismes qui recrutent ces travailleurs a connu une croissance importante ces dernières années, passant de 29 en 2014 à 122 aujourd'hui dans la province. En Estrie, quatre organismes se partageront une aide de 360 000 $ sur deux ans à cette fin.

« C'est un programme qui fait en sorte qu'on développe un lien de confiance entre un aîné et sa communauté. Ça passe par une personne, souvent une jeune personne qui s'engage dans le communautaire, et qui fait en sorte qu'on peut ramener l'aîné vers son droit, vers les besoins qu'il a, et vers les ressources qui sont disponibles. On a des gens qui sont vulnérables, seuls et isolés et on a besoin de s'occuper d'eux. J'ai en affection ce programme parce qu'il relève du communautaire et qu'il fait en sorte que l'aîné a l'information sans être bousculé. Quelqu'un qui est oublié peut ainsi être retrouvé et redevenir actif dans sa communauté et c'est très précieux », a dit Mme Charbonneau.

Parmi les projets présentés mardi, soulignons également que l'Observatoire estrien du développement des communautés reçoit 200 000 $ pour une étude à portée nationale sur les impacts sociaux et économiques de projets d'habitations communautaires pour aînés, et l'adaptation d'un outil pour favoriser leur développement en milieu rural et urbain.

L'Observatoire regroupe une quarantaine d'acteurs provenant tant des établissements de santé que du milieu communautaire, universitaire ou municipal de chacune des MRC de l'Estrie. « Il s'agit d'un investissement dans la recherche et l'innovation chez nous qui va être profitable pour l'ensemble du Québec, a mis en perspective le ministre Fortin. On peut être fier d'avoir ici des institutions de recherche qui rayonnent à travers le Québec. »