Monoxyde de carbone: deux familles évacuées après un dynamitage

(Sherbrooke) Deux familles du secteur Ascot ont dû évacuer leur résidence, dans la nuit de vendredi à samedi, après qu'un détecteur de monoxyde de carbone eut sonné. Les émanations du gaz ont été provoquées par les activités de dynamitage au coin des rues Thibault et Dunant, plus tôt en journée. Une des familles a été évacuée par mesure préventive.

Mélanie Pelletier et Dominique Vigneux-Parent

Dominique Vigneux-Parent et Mélanie Pelletier, deux citoyennes du secteur, se sont d'ailleurs présentées au conseil municipal lundi pour déplorer la situation. Elles ont affirmé que les gens du quartier ne se sentent plus en sécurité.

Stéphane Simoneau, directeur du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, raconte le fil des événements.

« Les travaux ont eu lieu dans la journée de vendredi. Vers 2 h 30 du matin samedi, nous avons reçu un appel pour la présence de monoxyde. Un détecteur sonnait. Arrivés sur place, nos pompiers ont constaté que dans l'environnement de la résidence, il y avait présence de monoxyde. Nous avons suivi les procédures et nous avons fait des vérifications dans un périmètre de 100 mètres pour nous assurer qu'il n'y avait pas d'autres maisons contaminées. »

«Détecteur défectueux»

Le détecteur dans une deuxième maison n'avait pas encore sonné. « Le détecteur ne se mettra pas en marche seulement au contact du gaz, mais quand il y aura une certaine concentration, un certain temps d'exposition. Nous n'avons pas de doute qu'un détecteur est défectueux, mais nous avons demandé à l'entrepreneur de changer les détecteurs qui n'ont pas sonné. L'entrepreneur avait suivi les règles de la Régie du bâtiment, soit d'installer de la détection dans chacune des résidences. On voit que ce n'est pas suffisant pour cette situation et nous avons demandé un rehaussement. »