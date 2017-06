 Rodéo d'Ayer's Cliff : la chaleur accablante n'a pas ralenti les festivaliers 

(AYER'S CLIFF) Dame Nature a décidé de gâter plus que nécessaire les organisateurs du Rodéo d'Ayer's Cliff avec un soleil de plomb sur l'ensemble de l'événement en fin de semaine. Elle a peut-être même été un peu trop généreuse en ce qui concerne la chaleur, mais cela n'a pas empêché les nombreux cowboys d'envahir le petit village situé en bordure du lac Massawippi.

Pour éviter de cuire sur place, le chapeau de cowboy était un accessoire plus que nécessaire afin de se protéger des rayons du soleil. À certains moments samedi et dimanche, la température ressentie a frôlé les 40 degrés Celsius, de quoi rendre les activités extérieures quasiment insupportables. « Nous avons été chanceux d'avoir la température de notre côté, car on l'a échappé belle vendredi. Ça a vraiment été très chaud, pratiquement trop, durant toute la fin de semaine », estime Katrine Lafaille, présidente du Rodéo d'Ayer's Cliff.

Malgré cela, les rues du village étaient plus que bondées, à un point tel qu'il était difficile de circuler sur la rue Main et même de se trouver un espace de stationnement. Malgré ce désagrément, il s'agit d'un bon indicateur pour mesurer l'engouement qu'a suscité l'événement. « Nous sommes très contents. Nous avons eu une belle foule tout au long de l'événement. Nous n'avons pas encore fait le décompte du nombre de visiteurs, mais nous sommes satisfaits », note la présidente de l'événement.

Sanctionné par l'Association internationale de rodéo professionnel, le Rodéo d'Ayer's Cliff accueillera une dizaine de compétiteurs américains en 2016, ce qui a contribué à rehausser le calibre des compétitions de rodéo. Avec cet ajout, les organisateurs espéraient attirer entre 18 000 et 20 000 spectateurs. Les deux précédentes éditions avaient attiré 7000 et 15 000 spectateurs.