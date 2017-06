Carré Belvédère : la Ville organise une rencontre d'information

Tous les citoyens intéressés peuvent se rendre au bureau de l'arrondissement du Mont-Bellevue, à 19 h, pour en apprendre plus sur cet important projet de développement qui à terme représente 1700 portes dans un périmètre situé à l'ouest des la rue Belvédère, entre la rue Belmont et le chemin Bel-Horizon.

« La Ville a accepté de tenir cette rencontre d'information après notre intervention au conseil municipal », explique Martin Gagnon, membre du regroupement, qui se dit satisfait de cette initiative de la Ville.

« Ça fait longtemps qu'on essaie d'obtenir de l'information et c'est très difficile... Elle arrive toujours au compte-goutte. On espère que cette fois-ci on va avoir des réponses à nos questions », commente M. Gagnon.

Le Regroupement se dit prêt pour cette rencontre et compte profiter de la période de questions pour présenter ses propres données.

« Nos experts seront présents, par exemple un ingénieur forestier et un hydrologue, et nous avons l'intention de confronter leurs données avec les nôtres », explique M. Gagnon, se désolant du même coup que la Ville n'ait jamais accepté de rendre publique l'étude complète de la valeur écologique effectuée sur le Boisé Belvédère.

Cinq recommandations

Le Regroupement de citoyens profitera également de la soirée d'information pour présenter cinq recommandations.

« Nous ne sommes pas contre le projet, mais nous avons plusieurs recommandations afin que celui-ci soit acceptable. Entre autres, nous demandons que le développement se fasse le long de la rue Belvédère puisque c'est une zone considérée comme ayant une basse valeur écologique. »

La création d'un comité tripartite est également souhaitée.

« Nous voulons créer un comité avec le promoteur, la Ville et les gens de notre regroupement. Nous espérons que la Ville sera ouverte à cette demande et qu'on puisse tous se retrouver à la même table », souffle M. Gagnon.

Rappelons que le Regroupement de citoyens pour le Boisé Belvédère soutient que le terrain de 78 hectares choisi pour le développement domiciliaire recèle un patrimoine écologique d'une grande valeur. Il est notamment question d'une forêt mature comportant des pruches centenaires, de milieux humides à valeur écologique élevée, d'une faune riche (dont plus de 60 espèces d'oiseaux) ainsi que d'une flore diversifiée avec quelques espèces vulnérables.