Une bière à la santé du Canada

Dans sept microbrasseries d'un océan à l'autre vendredi, on a brassé une cuvée unique pour les 150 ans du Canada. Au Québec, c'est à la microbrasserie Lion d'or de Sherbrooke que quatre pionniers de l'industrie ont préparé le festif brassin. On reconnaît sur la photo Stanley Groves du Lion d'or, Ellen Bounsall et Peter McAuslan, anciennement de la brasserie McAuslan, et Alan Pugsley, maître-brasseur de la Ringwood Brewery en Angleterre.

Spectre Média, Maxime Picard