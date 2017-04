Conceptromec investit 2,2 M $ à Magog

« On est déjà beaucoup à l'international depuis plusieurs années, explique son président-directeur général et fondateur Stéphane Bégin. Il faut maintenant assurer la pérennité de l'entreprise et qu'elle devienne un joueur incontournable dans notre secteur de marché. »

Le projet dévoilé mardi consiste à ériger une usine de 1480 mètres carrés (16 000 pi2) adjacente à l'usine actuelle de 2600 mètres carrés (28 000 pi2) du boulevard Industriel.

On y aménagera un nouveau plan de production et des bureaux corporatifs pour les deux usines de Magog et celle du Mexique acquise il y a cinq ans, ainsi que les partenaires internationaux en Asie, en Amérique du Sud et en Europe.

« Je veux que le siège social reste à Magog. C'est bien important pour moi, a précisé le pdg en conférence de presse à l'hôtel de ville. On veut avec cet investissement-là avoir un ancrage ici, à Magog, pour être capable de soutenir les développements futurs. Ces développements, ça peut être des partenaires internationaux ou des investissements internationaux, mais définitivement Conceptromec est condamnée à grandir, comme toutes les entreprises d'ailleurs. Même si des fois ça donne le vertige, il faut penser comme une multinationale même si on est une PME aujourd'hui. »

L'investissement de 2,2 millions $ permettra également l'acquisition de nouveaux équipements de production et d'un système de gestion manufacturière.

Conceptromec prévoit créer 15 emplois spécialisés avec cette deuxième usine, en plus de consolider la centaine d'emplois actuels à Magog.

Hamm : « Le vent a tourné »

Le conseil municipal a entériné mardi soir la vente d'un terrain de 7704 mètres carrés (83 000 pi2) à Conceptromec au coût de 55 400 $.

La mairesse Vicki-May Hamm a dit voir dans cet investissement de l'entreprise des retombées directes des actions posées par la Ville pour favoriser le développement économique de Magog, notamment avec un programme de crédit de taxes et le prolongement du boulevard Poirier pour offrir des terrains avec vitrine sur l'autoroute 55 aux entrepreneurs, a-t-elle fait valoir.

« On met beaucoup l'emphase et on entend parler de plus en plus du dynamisme de notre parc industriel, a dit Mme Hamm. Je pense que le vent a tourné. Les années sombres sont derrière nous. On a retrouvé le chemin de la prospérité, et c'est aussi important pour nous d'accueillir de nouvelles entreprises que d'accompagner les entreprises existantes dans leur croissance. »

Conceptromec se spécialise dans la conception et la fabrication d'équipements automatisés pour la production de joints d'étanchéité automobile.

Elle prévoit mettre en chantier sa nouvelle usine à la fin mai pour une installation à la fin septembre.