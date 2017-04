Steven Blaney prône le « visage découvert »

(SHERBROOKE) S'il devient chef du parti conservateur le 27 mai prochain, Steven Blaney promet de talonner le gouvernement libéral afin que le droit de vote, l'accès à la citoyenneté et la prestation de services dans la fonction publique fédérale s'effectuent « à visage découvert ». Et ce, même si la Cour suprême devait un jour prononcer contre cette position.

Pour le candidat à la succession de Stephen Harper, il s'agit d'une question de principe qui justifierait le recours à la clause dérogatoire, advenant le cas où le plus haut tribunal du pays conclut qu'il s'agit d'une mesure qui va à l'encontre de la Constitution canadienne.

« Je suis le seul des 14 candidats à réclamer le vote à visage découvert, le serment de citoyenneté à visage découvert et la prestation de services publics dans la fonction publique fédérale à visage découvert », a fait valoir le député de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis, lors de son passage à Sherbrooke mardi, dans le cadre de sa tournée québécoise.

« C'est une question de principe. On est une société ouverte et accueillante. Mais pour maintenir la cohésion sociale, on doit faire en sorte de pouvoir continuer à vivre ensemble. Et ça, ça passe par un respect mutuel à l'accueil des nouveaux arrivants », estime le député conservateur.

Selon lui, Ottawa doit agir sur cette question et ne pas hésiter à se servir de la clause dérogatoire au besoin. L'hésitation des gouvernements à recourir à cette clause a d'ailleurs entraîné « un déséquilibre », selon lui, entre le pouvoir judiciaire et législatif, ce qui « n'est pas sain pour la démocratie », estime Steven Blaney. « De toute façon, la clause n'est en vigueur que pour cinq ans. Si les gens ne sont pas contents, ils n'auront qu'à le dire aux élections. »

Gestion de l'offre

Par ailleurs, contrairement à son adversaire Maxime Bernier, Steven Blaney croit qu'il faut maintenir la gestion de l'offre entourant la mise en marché du lait, du poulet et des oeufs. « C'est un excellent système, qui permet de dynamiser nos communautés agricoles », dit-il en rejetant du revers de la main l'exemple de l'Australie dont semble vouloir s'inspire Maxime Bernier.

« Ce que Maxime ne dit pas, c'est qu'en Australie, les revenus à la ferme ont baissé et le prix du lait a augmenté dans les épiceries. »

Placé très loin dans les sondages effectués auprès des membres de son parti, Steven Blaney croit toujours en ses chances de l'emporter. « Il reste encore beaucoup de temps avant de tirer des conclusions. Je pense qu'en bout de ligne, les électeurs vont rechercher l'authenticité. Et de ce point de vue, j'ai une bonne longueur d'avance.»