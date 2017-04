Accident mortel à Lingwick : la communauté rapidement mobilisée

Après avoir lancé une campagne de sociofinancement sur internet samedi avec l'objectif d'amasser 5000 $, les proches de la résidante de Lingwick avaient accumulé 5725 $ en soirée lundi.

« Wow, vous êtes extraordinaires. On a atteint l'objectif de 5000 $ en seulement trois jours. Je vous trouve super d'avoir posé ce geste envers cette maman endeuillée. Les dons vont lui être remis à la fin, soit dans 28 jours en main propre alors on continue à partager et à donner », a souligné l'auteure de la campagne, Dominique Mercier, hier.

Rappelons que Roméo Lagacé et son fils de cinq ans se baladaient en moto sur la route 108, à Lingwick, lorsqu'ils sont entrés en collision avec une voiture vers 16 h 30 vendredi.

L'accident n'a laissé aucune chance à l'homme de 36 ans, dont le décès a été constaté à l'hôpital. Après avoir lutté pour sa vie, le bambin a toutefois repris du mieux samedi et est maintenant hors de danger. L'automobiliste n'a quant à elle subi aucune blessure.

« L'automobiliste n'aurait pas vu la motocyclette en effectuant une manoeuvre de virage ou le soleil aurait pu aveugler l'un ou l'autre des conducteurs, mais un reconstitutionniste en scène de collision est sur les lieux pour déterminer la cause exacte de l'accident », expliquait le relationniste de la Sûreté du Québec, Claude Denis, samedi.

Décrit comme « un père exemplaire vraiment gentil et généreux » par des proches de l'homme originaire de Weedon, Roméo Lagacé s'apprêtait à être père pour une troisième fois au cours des prochains mois.

« Il travaillait avec mon conjoint, mais c'est simplement l'aide d'une mère de famille à une autre, a mentionné Dominique Mercier. De l'argent viendra éventuellement, mais en attendant, elle ne peut pas travailler et elle doit constamment aller à l'hôpital, donc toute l'aide qu'on pourra lui donner d'ici là sera certainement appréciée. »

Il est toujours possible de faire un don sur la page https://www.onedollargift.com/ca-fr/Reve-aider-Krystel-Grondin-et-sa-famille-20513.