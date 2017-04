Légalisation de la marijuana : le RPHL s'inquiète

L'organisme estime que le projet de loi autorisant la possession, la consommation et la production de cannabis constitue «un danger pour le parc locatif et la vie en logement».

Le gouvernement Trudeau ne semble pas prendre en considération les impacts de telles modifications dans les petites communautés que sont les immeubles résidentiels, constate Martin Messier, président du RPHL.

« De plus en plus, les locataires cherchent des milieux sans fumée, Les effluves de marijuana constituent une nuisance encore bien plus grande qui est à l'origine de nombreuses plaintes, alors que le propriétaire a l'obligation de procurer la jouissance paisible des lieux à tous ses locataires!», s'insurge-t-il.

Le regroupement en a contre la possibilité de faire pousser des plants à l'intérieur, ce qui peut causer de sérieux dommages aux immeubles. Les propriétaires sont déjà aux prises avec des installations illégales dans leurs logements, amenant une forte consommation d'électricité, des modifications illégales et dangereuses aux installations électriques, causant aussi de l'humidité extrême à l'origine de moisissures et autres dégradations de l'immeuble, souligne-t-on.

« Rendre la culture légale ne fera certainement pas diminuer ces risques, au contraire, c'est très préoccupant, comment les assureurs vont-ils réagir?», exprime Martin Messier dans un communiqué de presse.