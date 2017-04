Frère et soeur sans le savoir

Jouhainna Lebel et Paul-André Brissette se sont assis dans la même classe de l'Université de Sherbrooke pendant toute une session, en 2000, sans s'adresser la parole. Dix-sept ans plus tard, ils découvrent qu'ils sont frère et soeur grâce à un test d'ADN.

La Tribune La Tribune Suivre @jonathancusteau (Sherbrooke) Jouhainna Lebel et Paul-André Brissette se sont assis dans la même classe de l'Université de Sherbrooke pendant toute une session, en 2000, sans s'adresser la parole. Ils étaient alors inconnus l'un pour l'autre. Les hasards du destin et un test d'ADN inattendu, 17 ans plus tard, leur révèle qu'ils sont frère et soeur. Jouhainna a entrepris en janvier des démarches pour retrouver sa mère biologique à Macao. Elle retrouve finalement son frère... à Sherbrooke.

Après la diffusion à Radio-Canada de l'émission Deuxième chance, où le journaliste Pascal Robidas retrouve sa mère biologique à Macao, Jouhainna Lebel se convainc d'amorcer des démarches pour renouer avec ses origines. Née elle aussi à Macao, elle se reconnait dans le cheminement de Pascal Robidas. On lui a raconté que sa mère était décédée, qu'elle avait probablement un frère et une soeur qui pourraient aussi avoir été adoptés. Après avoir contacté la Croix-Rouge à Macao, Jouhainna acceptait de se confier à La Tribune pour raconter son histoire. Paul-André Brissette, lui, n'avait jamais considéré sérieusement la possibilité de se lancer sur la piste de sa famille biologique à Macao. Comme pour Pascal, Jouhainna et des dizaines d'autres petits Chinois, il est arrivé au Québec au début des années 1980 par l'entremise de soeur Liliane Cayer, une religieuse de la communauté Notre-Dame-des-Anges, à Lennoxville. «On m'a toujours dit que j'étais fils unique et que mes parents étaient décédés. Ça me convenait comme explication.» Mais le 4 mars dernier, après la lecture de l'article de La Tribune, Paul-André écrit à Jouhainna. «Je n'ai aucune idée pourquoi je lui ai écrit. Nous ne nous connaissions pas tellement avant. Je lui ai dit que moi aussi j'avais le goût de retracer ma famille, que ce serait peut-être plus facile à deux. Je lui ai envoyé la photo du passeport que j'avais quand j'ai été adopté.» Jouhainna réalise aussitôt que son nom de famille portugais, Monteiro, correspond à celui de Paul-André. «À la blague, je lui ai tout de suite écrit qu'il était mon frère. Pourquoi avions-nous le même nom de famille? J'ai arrêté de respirer. Je lui ai envoyé une photo de moi bébé, mais je trouve que nous ne nous ressemblons pas. Au mieux, nous sommes peut-être cousins.» Et pourtant. Pourtant, les histoires concordent. Paul-André est né le 12 janvier 1979 à Macao. Il est arrivé au Canada en février 1980, deux mois avant que ne naisse Jouhainna, arrivée en juillet de la même année. Le premier était accueilli par ses parents à Québec. La seconde a vécu ses premières années à Stanstead. «Je ne voulais pas avoir d'attentes. Quelques jours plus tard, nous avons visité le couvent de Lennoxville, mais nous n'y avons pas trouvé plus d'information», raconte Jouhainna. «Ça me faisait bizarre dans l'auto parce que nous parlions de nos souvenirs de soeur Liliane. Je n'en avais jamais parlé à personne. Je pensais que j'étais seul, mais je réalise que nous avons les mêmes souvenirs», ajoute Paul-André. Cherchant à couvrir tous les angles, Jouhainna tend une perche à son frère Alexandre, qui s'est établi à Macao après y avoir retrouvé sa propre famille biologique. «Je lui ai demandé de vérifier si Monteiro était un nom commun.» La réponse a été négative. Entre-temps, la Croix-Rouge confirme que la mère de Jouhainna est décédée. «Mais ils ne peuvent pas dire quand ni comment. Ils ne peuvent pas retrouver mes grands-parents non plus parce qu'ils n'ont pas de papiers chinois. Je devais faire un deuil de quelqu'un que je ne connaissais même pas.» Test d'ADN Jouhainna Lebel et Paul-André Brissette décident alors de commander un test d'ADN, un test qui ne permet pas d'établir s'ils sont cousins, mais qui confirme ou infirme l'hypothèse selon laquelle ils sont frère et soeur. Le 14 mars, ils acheminent le test pour analyse. «Nous nous gardions de grosses réserves pour ne pas avoir de déception...» dit Paul-André. Le 29 mars, les résultats arrivent. Les probabilités que Jouhainna et Paul-André soient frère et soeur sont de 99,9 %. «J'ai appelé le laboratoire parce que je ne comprenais pas les résultats. Le coeur voulait m'exploser. Je les ai fait répéter pour être certaine», confie Jouhainna. Paul-André, enseignant au secondaire, s'apprêtait à entrer en classe quand il a reçu l'appel de Jouhainna. «Elle pleurait. Elle m'a dit : tu es mon frère! Je me suis mis à pleurer aussi. Je ne savais même pas pourquoi. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai enseigné ce matin-là.»

Agrandir Jouhainna Lebel et Paul-André Brissette Spectre Média, Jessica Garneau

Entre le choc et le bonheur