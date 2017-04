Un plan de match pour vaincre le cancer

Mélanie Noël

La Tribune La Tribune Suivre @melanienoelLT (Sherbrooke) « Je l'ai souvent répété comme entraîneur : ce que tu apprends dans le sport s'applique dans la vie de tous les jours. Les valeurs de dépassement de soi, d'engagement, de respect, d'intégrité et de travail d'équipe, c'est bon dans n'importe quelles circonstances. Au travail, dans l'amitié, à la maison. Dans la maladie, ça s'applique encore plus. Il faut faire face à la musique. Sans déni. Se dire : ok c'est ça que j'ai, maintenant il faut faire un plan de match et l'exécuter. En gardant une attitude positive. »

Ce sont les mots de Jean-Benoit Jubinville, bien connu dans le monde de l'éducation et des sports, qui a appris au cours des derniers mois qu'il était atteint d'un cancer de la prostate. Le directeur adjoint de l'école Du Triolet et le responsable des programmes sport-études a accepté de donner une entrevue à La Tribune principalement pour remercier les gens pour leur soutien. Mais l'attention qui lui est portée le rend mal à l'aise. « Il y a tellement de gens qui ont le cancer. Je ne suis ni le seul ni le pire, car le cancer de la prostate est le cancer qui se guérit le mieux », note celui qui répétera à quelques reprises, lors de la rencontre, qu'il n'est pas à plaindre. Tout a commencé cet été alors que des petits symptômes sont apparus. « Habituellement, je ne suis jamais malade. Mais cet été, j'ai fait du zona et j'ai eu une grippe qui ne partait pas. À l'automne, des maux de ventre se sont ajoutés, mais rien qui m'empêchait de fonctionner », raconte M. Jubinville précisant que c'est sa conjointe, Carolynn Lawlis, qui a pris un rendez-vous chez le médecin parce qu'elle s'inquiétait. « À partir de là, tout a déboulé. Tests physiques, test sanguin, scan de l'abdomen. Puis on m'a demandé dans un deuxième temps de refaire une prise de sang. Cette fois, sur le formulaire, une seule case était cochée, celle nommée PSA. Je ne savais pas ce que ça signifiait, mais j'ai fait une recherche. Quand tu inscris PSA sur internet, ça te mène directement au site du cancer de la prostate », note-t-il. Une biopsie a suivi et le diagnostic est tombé, quelques semaines plus tard, le 14 février. « Pendant la période d'attente, j'étais fatigué, mais je n'avais pas d'autres symptômes physiques. Ce qui était difficile, c'est le stress relié au mot cancer. Et c'est peut-être ce stress qui cause la fatigue, je ne sais pas », explique celui qui ne se décrit pas comme une personne stressée de nature. « La veille d'un championnat, je dors bien », donne en exemple le sportif de 47 ans. Le jour de la Saint-Valentin, sa blonde était à ses côtés pour recevoir la mauvaise nouvelle. « Caroline n'a pas manqué un rendez-vous. J'ai eu le soutien de tout le monde. Mes gars, mes amis proches, mes collègues, mon patron, les joueurs de basket que j'ai croisés lors d'un match. Veut veut pas, le fait que je parte en congé de maladie ajoute une charge de travail à tout le monde et personne ne m'a fait sentir mal. On m'a dit de partir en paix et de revenir en forme », mentionne celui qui est à l'école du Triolet depuis août. Auparavant, il a été directeur des sports à l'Université Bishop's et directeur du CAP (Centre d'activité physique) au Cégep. Il a aussi été entraîneur des Barons du Séminaire de Sherbrooke avec qui il a remporté le Bol d'or à quatre reprises et d'entraîneur-chef des Volontaires du Cégep de Sherbrooke avec qui il a gagné cinq Bols d'Or.

Chirurgie