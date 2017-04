De l'inspiration pour les meneurs

(Sherbrooke) Le Global Leadership Summit (GLS), un événement international sur le leadership, tiendra sa première édition québécoise le 11 mai à Magog. L'évènement principal, qui se tient annuellement à Chicago, est rediffusé dans plus de 128 pays, rejoignant plus de 400 000 leaders de toutes les sphères de la société.

« Je crois qu'il est plus difficile d'obtenir des billets pour assister à l'évènement de Chicago que d'obtenir des billets pour le Super Bowl. Pour l'édition de 2017, les 7000 billets disponibles se sont vendus en moins de 20 minutes », note un des organisateurs et conférenciers de l'évènement magogois, le cardiologue Doan Hoa Do, qui s'était déplacé à Ottawa en 2015 pour avoir accès aux conférences GLS et qui a eu la chance d'assister à l'évènement en direct à Chicago en 2016.

Bono, l'ancien président américain Jimmy Carter, les anciens secrétaires d'État des États-Unis Collin Powell et Condoleezza Rice, l'épouse de Bill Gates, Mélinda, figurent sur la liste des prestigieux invités qui ont présenté des conférences à l'évènement de Chicago par le passé.

Les conférences sont ensuite rediffusées dans 775 villes. À Magog, cinq conférences choisies parmi celles des éditions de 2015 et 2016 seront diffusées en anglais avec traduction en simultané en français et Dr Do présentera en français et en direct sa conférence La perspective d'un boat people devenu cardiologue.

« Mon premier contact avec le leadership a été mes parents qui se sont enfuis du Vietnam quand j'avais trois ans pour nous offrir une meilleure vie et qui se sont frappés à plusieurs embûches pour redevenir médecins au Québec. Je me rappelle, très jeune, de les voir concilier travail, famille, études dans une grande pauvreté et en faisant des choix difficiles. Ils m'ont inculqué la détermination et la résilience. Car un leader n'est pas quelqu'un qui réussit tout le temps, c'est quelqu'un qui échoue et passe au travers sans se casser. Ils m'ont inspiré et ensuite, en dehors du milieu familial, j'ai vécu différentes expériences qui ont fait changer et évoluer ma vision du leadership », note le Dr Do qui utilise ses atouts de leader dans son rôle de professeur et de médecin spécialiste. Avec ses étudiants, ses patients et l'unité qu'il dirige.

Les cinq autres conférenciers ont une renommée mondiale. La professeure de l'Université Havard, Sheila Heen, traitera de la résolution de conflits et des moyens de livrer un feedback efficace et productif. Alan Mulally, PDG de Ford de 2006 à 2014, parlera de restructuration et de transformation d'une culture en entreprise. Horst Schulze, PDG du groupe hôtelier Capella et ancien dirigeant du groupe Ritz-Carlton, traitera du service à la clientèle et de la loyauté de cette dernière. L'auteur à succès Patrick Lencioni discutera de travail d'équipe et donnera des trucs pour mettre les joueurs d'une équipe à la bonne position. Finalement, le fondateur des événements GLS, le pasteur Bill Hybels, définira les cinq qualités intangibles d'un bon leader.

« Les conférences s'adressent à toute personne travaillant en équipe, dans une position de leader, dans les domaines des affaires, de l'éducation, de la santé, des arts, des sports et des médias. Même à la maison, le développement du leadership peut être utile », précise le Dr Do.

L'événement magogois aura lieu le 11 mai, de 8 h à 16 h, au Théâtre Magog et il inclut un dîner-réseautage. Une centaine de billets a été vendue sur les 160 billets disponibles. Pour plus d'information : http://portal.growingleadership.com/magog/