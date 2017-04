Les Villes devraient avoir recours aux agences de sécurité

C'est le discours que tient depuis quelques semaines Christian Paradis, vice-président principal de la firme québécoise GardaWorld, aussi connu comme ancien ministre conservateur sous Stephen Harper.

« J'ai étudié la question en profondeur en me renseignant sur ce qui se fait dans le monde et je me suis rendu compte que les organisations municipales pourraient faire appel plus souvent à des agences privées pour accomplir certaines tâches », explique à La Tribune l'ancien député de la circonscription de Mégantic-L'Érable.

« Je dis souvent quand on va chez le dentiste, tous les gens du personnel ne sont pas dentistes. Les raisons nous paraissent évidentes. Pourtant, dans nos forces policières, des policiers formés et qualifiés effectuent des tâches autres que leurs tâches essentielles, des tâches pour lesquelles leur expertise n'est aucunement requise. Peut-on se permettre une telle mixité des tâches dans nos services policiers? »

M. Paradis avait fait parvenir une lettre ouverte à La Presse la semaine dernière. Il faisait remarquer qu'on pouvait confier la surveillance de chantiers de construction à des agents de sécurité au lieu de maintenir des policiers en place pour faire la circulation.

M. Paradis donne l'exemple d'une scène de crime qui a été enquêtée et sécurisée. Pourquoi ne pas faire appel à des agents de sécurité pour la surveiller durant les jours qui suivent l'événement, questionne-t-il. Une telle approche s'appliquerait à une ville de moindre envergure comme Sherbrooke.