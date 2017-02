Menaces contre Sévigny et Labeaume : un individu arrêté

«C'est quelqu'un qui savait où l'on était. Il détenait certaines informations. On parlait d'un colis en lien avec la loge de la Ville de Sherbrooke», raconte le maire de Sherbrooke Bernard Sévigny.

Régis Labeaume était l'invité de Bernard Sévigny, mercredi soir, au match entre le Phoenix de Sherbrooke et les Remparts de Québec au Palais des sports de Sherbrooke.

Des propos menaçants envers «Benard Sévigny et ses acolytes» ont été faits à la centrale 9-1-1 forçant l'évacuation de la loge de la Ville de Sherbrooke où les deux maires assistaient au match de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

«Au deuxième entracte, les policiers sont entrés dans la loge. Régis Labeaume était à Sherbrooke notamment pour discuter du projet Well inc. Des membres du comité exécutif étaient aussi avec nous dans la loge. On nous a demandé d'évacuer la loge parce que des menaces avaient été proférées. On parlait d'un colis suspect. Nous ne savions pas de quel ordre étaient ces menaces», explique le maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny.

«Les deux maires ont quitté le palais des sports en sécurité», ajoute le porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Martin Carrier.

Le match n'a jamais été interrompu, mais des recherches ont été faites dans l'amphithéâtre. De nombreux policiers, dont le directeur du Service de police de Sherbrooke, Danny McConnell, se sont rendus sur place pour effectuer les fouilles d'usage. Le personnel du Phoenix de Sherbrooke a aussi été mis à contribution lors des recherches.

«Le Service de police de Sherbrooke possède une expertise pointue sur ce type d'appel. Ils ont fait le nécessaire. Ils possèdent leurs raisons pour ne pas avoir évacué le palais des sports», mentionne le maire de Sherbrooke.

Les menaces se sont poursuivies en soirée.

«Le suspect continuait à faire des menaces au 9-1-1 concernant les mosquées de Sherbrooke. Les enquêteurs ont rapidement repéré le suspect par diverses techniques d'enquête. Il aurait effectué neuf appels à la centrale d'urgence», affirme le porte-parole du SPS.

Le maire de Sherbrooke a été informé que le suspect continuait à faire des menaces.

«Plus tard, il y a eu d'autres appels de l'individu qui tenait des propos haineux envers la communauté islamique de Sherbrooke, les mosquées et les cimetières», mentionne le maire de Sherbrooke.

Au cours de la nuit, un suspect, bien connu des milieux policiers, a été arrêté.

«Il a fortement résisté à son arrestation. Les policiers l'entendaient faire des appels au 9-1-1 à travers la porte de son logement de la rue de la Bruère», signale le porte-parole du SPS.

Étant donné la teneur des menaces contre des maires et contre des mosquées, l'équipe intégrée de sécurité nationale participe à cette enquête.

Le suspect, bien connu des milieux policiers, devrait comparaître en après-midi jeudi au palais de justice de Sherbrooke.