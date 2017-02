Richmond conserve son territoire... et son nom

Alain Goupil

La Tribune La Tribune

(Sherbrooke) Les électeurs du secteur Rock Forest devront s'y faire: leur circonscription continuera de s'appeler Richmond et non Richmond-Rock Forest, comme l'avait demandé la députée Karine Vallières à la Commission de la représentation de la carte électorale (CRE). Par contre, la CRE a accepté de maintenir les municipalités de Valcourt, Valcourt Canton, Maricourt et Racine à l'intérieur de la circonscription, plutôt que de les faire passer dans la circonscription voisine d'Orford.