Bibeau annonce 91,2 millions $ pour cinq projets en Haïti

L'annonce a été faite en Haïti mercredi par la ministre du Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau, qui est en visite dans l'île depuis lundi pour assister à l'assermentation du premier ministre Jovenel Moïse.

« L'appui du Canada envers Haïti et le peuple haïtien reflète les priorités de notre programme de développement : la défense de la dignité humaine, le renforcement socioéconomique des femmes et des filles, et le renforcement des capacités en matière de gouvernance. Véritables partenaires, nous sommes aux côtés du nouveau gouvernement d'Haïti et sommes impatients de collaborer pour faire progresser notre vision commune », a déclaré Mme Bibeau.

L'investissement canadien permettra plus spécifiquement d'accroître l'accès à des services de santé sexuelle et reproductive aux femmes, de protéger les droits des enfants qui travaillent, d'accroître l'accès à l'éducation et d'améliorer l'accès des femmes et des jeunes aux services juridiques.

Aussi, grâce à une initiative du Centre de recherches pour le développement international, le Canada permettra aux jeunes d'acquérir des compétences techniques plus que nécessaires pour intégrer le marché du travail et prendre leur avenir en main, fait valoir la ministre dans un communiqué.

Mardi, Mme Bibeau, qui est également députée de Compton-Stanstead, avait assisté à l'assermentation du président Moïse, un homme « rassembleur » qui lui inspire confiance, dit-elle.

Elle estime qu'il apportera de la stabilité à un pays durement éprouvé au cours des dernières années.

« Lors de son discours, il a insisté beaucoup sur l'état de droits, la justice et la bonne gouvernance. C'était un discours très rassembleur », a commenté la ministre dans une courte entrevue avec La Tribune.

Rappelons qu'en novembre dernier, Mme Bibeau s'était également rendue en Haïti, cette fois dans le but de s'assurer que les dons canadiens étaient correctement utilisés au lendemain de l'ouragan Matthew et rappeler l'importance de pouvoir faire confiance à la gouvernance en place.

Arrivée en Haïti lundi, la ministre reviendra au pays en soirée mercredi. En plus d'une rencontre bilatérale avec Jovenel Moïse mardi, des rencontres avec des dirigeants haïtiens et des dignitaires des Nations unies figuraient à son agenda. (Avec Charles Beaudoin)