Des professeurs de l'UdeS en grève pour trois jours

(Sherbrooke) Les professeurs membres du Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) seront en grève à compter de mardi, et ce, jusqu'à jeudi.

Certaines facultés seront peu ou à peu près pas touchées par le débrayage : ce sera le cas à la faculté de médecine et des sciences de la santé, où les professeurs se retrouvent au sein d'une autre association syndicale, de même qu'à la faculté de génie.

Dans certaines facultés comme celles d'éducation, d'administration et de lettres et sciences humaines, on retrouve une forte proportion de chargés de cours.

L'Université de Sherbrooke doit communiquer avec ses étudiants afin d'aviser quels cours n'ont pas lieu et lesquels ne sont pas touchés par la grève.

Le SPPUS a adopté un mandat de grève de 12 jours, la semaine dernière.

La convention collective des quelque 440 membres est échue depuis mars 2015.

Une séance de négociation doit tout de même avoir lieu mardi.