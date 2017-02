Une paire patrouilleur-travailleur social efficace

Lors du premier bilan après six mois d'opération, le Service de police de Sherbrooke et le CIUSSS de l'Estrie-CHUS ont confirmé l'utilité de cette équipe hybride d'intervention composée d'un patrouilleur et d'un travailleur social lors de situations de crise en lien avec les problématiques de santé mentale.

« Nous constatons la pertinence de cette équipe sur le territoire de Sherbrooke. Nous poursuivons cette collaboration dans un objectif de la pérenniser », soutient la directrice des services généraux du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Lyne Cardinal.

Depuis la mise en place de l'ÉMIP en mai 2016, l'équipe a accompagné 115 personnes.

Lors des 52 quarts de travail où l'ÉMIP était présente, environ 75 pour cent des interventions ciblaient une clientèle qui n'était pas connue des services d'intervention.

« Nous avons pu aider rapidement la clientèle visée. L'un des objectifs était d'identifier les personnes qui ne connaissent pas le réseau et de les intégrer à la première ligne. Environ 25 pour cent de la clientèle était connue du réseau de la santé et des services sociaux. C'est important pour le rétablissement et éviter la récurrence » explique Mme Cardinal.

Lyne Cardinal estime que l'ÉMIP contribue à la compréhension des réalités entre chacune de ces organisations.

« Un besoin réel »

« Le but ultime serait d'avoir cette équipe 24 heures par jour sept jours par semaine. Nous y allons cependant étape par étape. Pour l'instant, l'ÉMIP est présente les mercredis et les vendredis soir. Nous constatons un besoin réel. Est-ce que la solution serait d'abord d'y aller à quatre soirs par semaine? C'est ce que nous analysons. Nous travaillons en partenariat, alors nous regardons les disponibilités en ressources humaines et financières pour aller plus loin », soutient le directeur du SPS, Danny McConnell.

L'ÉMIP est intervenue auprès de personnes âgées de 18 à 64 ans, autant des hommes que des femmes.

« C'est une problématique de santé avec des enjeux de sécurité publique. Elle permet une approche en résolution de problème en matière de santé mentale. L'ÉMIP nous permet de prendre en main la situation sur le terrain. Elle évite les temps d'attente en urgence, à l'urgence psychiatrique ou de faire appel aux ambulances » indique le directeur du SPS.

Les interventions de l'ÉMIP ont permis d'éviter 21 transports aux urgences au cours des six premiers mois d'opération. Le SPS estime à sept heures par jour le temps consacré aux dossiers de santé mentale.

« Nos policiers en première ligne vont intervenir en situation de crise avec deux policiers. Par la suite, la situation peut être transférée à l'ÉMIP avec un seul policier et un travailleur social qui sont en mesure d'intervenir plus adéquatement. Le véhicule double peut être libéré pour intervenir sur d'autres appels. Nos policiers travaillent davantage en relation d'aide, alors il faut s'adapter.

L'ÉMIP est une réponse optimale en ce sens », mentionne le directeur du SPS.

Pour le moment, la participation des ambulanciers paramédicaux n'a pu commencer comme annoncé au départ.

« Nous espérons que les interventions avec eux pourront être mises en place », explique Lyne Cardinal.

Le projet-pilote est soutenu par une équipe de recherche de quatre universités. Un bilan préliminaire sera rendu public à la fin février avant de remettre son rapport final à la fin mai 2017.