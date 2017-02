Deux projets de dialogue interculturel verront le jour

L'organisme Actions interculturelles a dévoilé mardi deux projets visant à établir «un véritable dialogue interculturel» de façon à prévenir la discrimination, l'exclusion et la radicalisation.

Le premier projet, appelé «Engagement citoyen», vise à amener chaque citoyen à poser un geste de rapprochement dans son propre milieu, tandis que le projet «Dialogue Plus» se lancera à la recherche de jeunes citoyens âgés de 15 à 30 ans voulant devenir des «acteurs de changements» en matière d'exclusion, de discrimination et de radicalisation.

«Le Québec et le Canada sont des pays ouverts où il fait bon vivre, précise Mohamed Soulami, directeur général d'Actions interculturelles. Mais ce qui est arrivé dimanche nous démontre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire concernant l'exclusion qui peut mener à la violence.»

Dans le cadre du projet «Engagement citoyen», les citoyens sont invités à se rendre sur le site internet de l'organisme (www.aide.org) et à remplir un formulaire d'engagement.

«Ce qu'on demande aux gens c'est de s'engager à faire un geste d'ouverture qui favorise le dialogue, explique M. Soulami. Dire bonjour à son voisin, prendre un café avec un membre de sa famille, avec un collègue de travail, etc. La compréhension mutuelle passe par le dialogue, quelle que soit l'origine, la race ou la religion. On peut garder des opinions différentes, mais au moins quand on se parle, on se comprend.»

Politiciens, organismes communautaires, entreprises et institutions publiques seront aussi sollicités, précise M. Soulami.

«Qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre milieu pour assurer une plus grande inclusion, plus de justice et une meilleure intégration pour permettre à tous de contribuer à enrichir la société?» propose M. Soulami.

Dialogue Plus

Le projet «Dialogue Plus» sera réalisé avec la collaboration de la Ville et de l'Université de Sherbrooke.

M. Soulami indique que le concept s'inspire des mesures mises en place au lendemain de l'attentat survenu au Charlie Hebdo et qui ont donné lieu à des initiatives intéressantes.

«C'est (la conseillère municipale et responsable du dossier immigration) Annie Godbout qui en a parlé à David Morin (professeur à l'Université de Sherbrooke) et qui sont venus nous voir afin de trouver le financement. C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis un an et demi», précise M. Soulami.

«C'est un projet qui vise à avoir beaucoup de jeunes en action. Des jeunes qui vont s'engager, qu'on va former, qu'on va outiller et aider à se concerter pour faire des actions concrètes», énumère M. Soulami. Parmi les actions envisagées figurent des vidéos, des conférences dans les écoles ou toute autre action favorisant un rapprochement interculturel.

Le projet «Dialogue Plus» verra le jour dans cinq villes canadiennes de l'Ontario (Ottawa et Hamilton), du Québec (Sherbrooke et Québec) et du Nouveau-Brunswick (Moncton),

«Ce qu'on souhaite, c'est étaler le projet sur une période de trois ans, soumet M. Soulami. On ferait un sondage au début du projet et un sondage à la fin qui nous permettront de mesurer l'impact des actions qu'on a établies sur le rapprochement interculturel».

Une première série d'ateliers se tiendra les 11 et 12 février, laquelle sera suivie d'un forum prévu le 24 mars à un endroit à déterminer.