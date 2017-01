Vigile à Sherbrooke : «Ce n'est pas le Québec qu'on est»

Pendant de longues minutes lundi soir à Sherbrooke, dans la cour de la mosquée A'Rahmane du Centre culturel islamique de l'Estrie, ils ont été plus de 300 à tenir des lampions et à discuter à voix basse pour condamner cet attentat « abominable », se recueillir à la mémoire des victimes et prier pour ne plus jamais que ça arrive.

« Je suis là en premier lieu en soutien aux familles des victimes et à toute la communauté musulmane de Québec et du Québec en entier, a expliqué Julie Côté Gravel, une étudiante de l'Université de Sherbrooke. Quand j'ai vu ça dimanche soir, j'ai eu de la misère à aller me coucher, tellement ça m'a mis tout à l'envers. Ce soir (lundi), j'ai voulu sortir un peu de mon isolement. Ça me fait du bien de me sentir proche de la communauté sherbrookoise, tous ensemble, en appui à la communauté musulmane. »

« Je suis profondément consterné et tellement attristé, a confié Ahmed Aounzou, un Marocain d'origine établi à Sherbrooke depuis 2003. Je condamne les attentats et la violence. Je pense à l'humanité et c'est important de l'exprimer. Je souhaite la paix sur terre et je veux dire que la diversité, c'est la richesse de toute une nation. »

« Quand on a appris la nouvelle, dimanche soir, on a pleuré. C'est important d'être ici ce soir (à la vigile) parce que ce n'est pas le Québec qu'on est. Il faut montrer à tous les imbéciles de la terre qu'on n'est pas comme ça », ont lancé Judith Laflamme et Guy Ouellet.

On n'a entendu aucun grand discours à cette veillée sherbrookoise, qui se tenait en simultané avec des dizaines de villes au pays, au Québec et dans la région, à Drummondville et à Thetford Mines entre autres.