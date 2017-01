La prévention par l'éducation

Le président de l'Association culturelle islamique de l'Estrie, Mohamed Golli, estime que la seule prévention efficace demeure d'éduquer les humains à être ouverts les uns envers les autres.

« Nous avons une très belle qualité de vie à Sherbrooke. On se sent chez soi. Nous n'allons pas céder à la peur. Nous n'allons pas jouer le jeu de cette injustice et de cette haine qui ne va créer que de la haine. Il faut travailler à être beaucoup plus ouverts et apprendre à se connaître », estime M. Golli qui rappelle que l'Association islamique de l'Estrie a déjà organisé des journées portes ouvertes et des activités pour favoriser ces échanges avec la communauté.

Mohamed Golli indique que certains membres de la communauté possèdent des liens avec les victimes de Québec.

« On leur offre notre appui et notre sympathie. Nous allons voir comment nous allons pouvoir contribuer à ce qu'ils puissent regagner cette paix et leur quotidien de manière efficace. Rien ne sera facile. Nous leur envoyons tout notre appui. Nous n'avons pas besoin de les connaître personnellement pour les appuyer. Nous sommes tous concernés », soutient le président de l'Association culturelle islamique de l'Estrie.

Les événements de Québec prouvent que personne n'est à l'abri de tels gestes.

« Nous sommes très touchés et bouleversés de ce qui est arrivé à cette communauté. Ce sont des Québécois comme nous, comme tous ceux qui continuent de développer et bâtir. Nous continuons de croire à ces valeurs québécoises, canadiennes et nord-américaines », indique Mohamed Golli.

Il rappelle que ces événements se sont déroulés au moment de la prière, alors que tout le monde prend une direction vers l'avant.

« On ne peut savoir qui prend place derrière nous. Une personne peut entrer. C'est difficile à gérer. Je ne crois pas à un outil technologique qui sera fiable aujourd'hui. Tous les actes qui ont eu lieu au Canada, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, on ne peut pas les accepter, ni les endosser, ni les appuyer. Ça sort de l'islam. L'islam ne peut pas appuyer de tels actes. On se met dans la peau de ceux qui sont touchés. Nous sommes dans un pays de droit où la sécurité est quasi assurée. La justice prend une place considérable et c'est ce que l'on vient chercher ici. On trouve ici au Québec et au Canada, avec ses valeurs universelles, une justice que l'on ne trouve pas ailleurs », rappelle Mohamed Golli.

Il souhaite que les événements de Québec ne changent pas le quotidien.

« Quels que soient les événements comme Paris ou Istanbul. Je ne m'empêcherai pas d'y voyager. Les gens peuvent être affectés, mais ça ne doit pas avoir un impact sur le quotidien. Nous avons mis en place une cellule de gestion de crise. Nous travaillons avec le Service de police de Sherbrooke qui nous a offert l'appui nécessaire pour le suivi post-traumatique pour ceux qui en auront besoin. Il faut s'assurer que la paix reste présente », indique M. Golli.