« La présomption d'innocence est une notion juridique importante, fait valoir Me Fréchette. On ne peut pas être déclaré coupable sans une preuve hors de tout doute raisonnable. Dans le cas présent par contre, l'affaire n'est pas devant le tribunal encore et on est loin d'un verdict de culpabilité. C'est plus une question de transparence et de tolérance zéro envers ce type de comportement. L'univers politique fonctionne selon ses règles à lui. »

L'avocat criminaliste considère d'ailleurs que le premier ministre n'avait pas réellement d'autre choix que de retirer son titre de ministre à M. Paradis.

« Le lien de confiance a été rompu. On ne peut pas s'attendre à autre chose de la part du chef du gouvernement quand il s'agit d'un dossier de nature criminelle comme dans ce cas », dit-il, en remarquant par ailleurs que l'homme ciblé par les allégations conserve tout de même son poste de député.

Tout en reconnaissant au premier ministre le droit d'agir de manière préventive, Patrick Fréchette se désole du fait que le « tribunal de l'opinion publique » soit parfois si prompt à condamner.

« C'est souhaitable que les gens ne soient pas jugés sur la place publique avant d'avoir pu se défendre. Vous savez, on voit plein de gens qui sont acquittés par le tribunal, mais qui subissent les conséquences d'accusations qui ont simplement été portées. C'est dommage, car ça entache la présomption d'innocence. »