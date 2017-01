Un système de santé privé d'oxygène inquiète la CSN

(Sherbrooke) Le poste de neuf préposées aux bénéficiaires et de sept infirmières auxiliaires ne seront pas comblés samedi sur les étages du Centre de santé et de services sociaux de Memphrémagog. Il y aura encore davantage de postes libres dimanche. Et la fin de semaine suivante sera encore pire alors que jusqu'à 15 postes de préposées aux bénéficiaires ne seront pas pourvus le samedi par exemple.