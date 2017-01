Du jus de betterave pour lutter contre le verglas

(Sherbrooke) En prévention des précipitations de verglas et de neige qui devaient tomber dans la nuit de mardi, la Ville de Sherbrooke a déployé le jus de betteraves comme nouvel outil dans son arsenal sur les routes.

« Le procédé agit comme un teflon sur la chaussée. Les précipitations qui tombent n'adhèrent pas à la chaussée. Lorsqu'il fait très froid, il permet d'étirer l'efficacité du sel. Ça permet d'être plus efficace sur le réseau routier », soutient Mme Boutin.

« Nous sommes en essai de ce procédé pour une deuxième année en projet-pilote. Ça fonctionne bien », confirme la directrice de l'entretien et de la voirie à la Ville de Sherbrooke, Guylaine Boutin.

Alors que les écoles de la région estrienne étaient fermées mardi, la décision de l'Université de Sherbrooke et du Cégep de Sherbrooke de maintenir les activités pédagogiques a suscité plusieurs commentaires sur les médias sociaux.

Plusieurs se sont interrogés sur cette « logique ». Certains se demandaient pourquoi, s'il ne faisait pas suffisamment beau pour que les élèves du primaire et secondaire aillent à l'école, les étudiants et les membres du personnel, eux, devaient se déplacer.

« La question revient chaque fois que nous nous retrouvons dans une situation comme aujourd'hui (mardi). Le SPECS-CSN invite les enseignantes et les enseignants à ne pas prendre des risques inutiles et à être compréhensifs envers les étudiantes et les étudiants qui ne peuvent pas se présenter », a indiqué le président du Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke (SPECS), Steve McKay, qui n'avait toutefois pas reçu de plainte.

Du côté du Cégep de Sherbrooke, la directrice du service des communications et des affaires corporatives, Marie-Claude Dupoy, a fait valoir que la situation a été étudiée tôt en matinée mardi matin, notamment avec la Ville de Sherbrooke. Il a été convenu que les conditions permettaient que les gens se rendent au Cégep. « Le Cégep ne ferme que très rarement, que dans des conditions exceptionnelles. » Elle ajoute que l'établissement fait confiance au jugement des gens et se montre ouvert envers les personnes qui ont décidé de ne pas se déplacer.

Des milliers d'élèves de la région se sont retrouvés en congé forcé alors que l'ensemble des commissions scolaires de la région ont décidé de suspendre les classes et le transport scolaire en raison « des conditions climatiques annoncées ». C'était notamment le cas du côté des commissions scolaires de la Région-de-Sherbrooke, des Sommets, des Hauts-Cantons et Eastern Townships.

À l'UdeS, on explique que la décision repose sur un ensemble de critères, dont les conditions météorologiques et la difficulté pour les autobus de circuler. On souligne que le contexte particulier a pu nécessiter des accommodements.