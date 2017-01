Lac-Mégantic se relève tranquillement

C'est du moins ce que conclut une étude menée l'automne dernier par la Chaire de recherche sur les événements traumatiques, la santé mentale et la résilience de l'Université du Québec à Chicoutimi, en collaboration avec la Direction de santé publique de l'Estrie, dont les résultats ont été dévoilés mardi.

L'enquête a permis de faire ressortir trois grands constats, soit que la population souffre encore des conséquences de la tragédie, en particulier les individus ayant été davantage exposés et ceux éprouvant des difficultés à faire face au deuil de leur proche, qu'une stabilité et même une certaine amélioration de la santé psychologique est observée et qu'une utilisation accrue des services médicaux et psychosociaux porte à croire que le message de ne pas hésiter à consulter un professionnel de la santé passe.

Il s'agit de la troisième enquête de santé conduite auprès de la population de Lac-Mégantic. En tout, 800 adultes ont répondu à l'appel à l'enquête, qui avait pour objectif d'examiner l'évolution de la santé psychologique de la population du Granit selon son niveau d'exposition et de dresser un bilan des impacts négatifs et des retombées positives de la tragédie ferroviaire de 2013.

« L'étude des conséquences à moyen et à long terme des catastrophes tant naturelles que technologiques est un sujet qui est encore peu documenté au Québec et ailleurs dans le monde. Il est pourtant fondamental de connaître comment des individus et leur communauté s'en sortent après de tels événements pour pouvoir mettre en place des services qui répondent adéquatement à leurs besoins », a déclaré la directrice de la santé publique en Estrie, Dre Mélissa Généreux, par le biais d'un communiqué.