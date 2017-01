Une cinquantaine d'accidents en Estrie

La Sûreté du Québec note que l'autoroute 10 entre les kilomètres 100 et 115 ainsi que la 55 dans le secteur de Stanstead sont particulièrement à surveiller.

«Nous avons eu certains problèmes dans le secteur de Bolton notamment. Les conditions sont cependant difficiles sur tout le territoire, autant les routes numérotées que les autoroutes», explique la porte-parole de la SQ, la sergente Ingrid Asselin.

Les accidents sont des pertes de contrôle, des sorties de route ou des accidents avec des blessés mineurs.

«Nous invitons les automobilistes à adapter leur conduite aux conditions routières. Le Code de la sécurité routière permet de donner des constats d'infraction si la conduite n'est pas adaptée même en bas de la limite de vitesse permise», explique la sergente Asselin.

La SQ a déployé l'opération dégivreur.

«Cette opération consiste à mettre en place des véhicules de patrouilles qui roulent à une vitesse plus basse vitesse avec les gyrophares en fonction sur les autoroutes de façon à ralentir la circulation. Les remorqueurs sont placés à des endroits stratégiques et le MTQ intervient aussi dans ce cadre afin de mettre en place une signalisation adaptée à faire ralentir le trafic et augmenter la visibilité», mentionne Ingrid Asselin.

Si la visibilité est bonne sur l'ensemble du réseau routier, plusieurs tronçons demeurent glacés en Estrie, selon le site Info Transports.

C'est le cas notamment pour l'autoroute 10 de Bromont jusqu'à Sherbrooke, ainsi que les autoroutes 55 et 610.

Les routes 108, 112, 141, 147, 161 et 204 sont également problématiques.

À Sherbrooke

Du côté du Service de police de Sherbrooke, aucun accident majeur n'est à signaler tandis que du côté de la Régie de police Memphrémagog, un automobiliste a fait une sortie de route en direction d'Eastman sur la 112.

La STS avise par ailleurs sa clientèle qu'en raison des conditions routières, le transport en commun peut accuser des retards sur certaines lignes. Certains secteurs côteux peuvent même être délaissés selon les conditions routières.

Le transport adapté est en opération selon l'accessibilité des résidences et des établissements.

La STS mettra tout en oeuvre pour rétablir le réseau à la normale dès que cela sera possible, précise-t-elle par communiqué.

La clientèle est invitée à suivre l'évolution du niveau de service de la STS via l'application mobile Vermeille ou sur le site Internet de la STS.

(avec Charles Beaudoin)