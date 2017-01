Des conditions routières difficiles

(Sherbrooke) Fermeture d'écoles et accidents par dizaines sur les grands axes routiers, le verglas, le grésil et la neige de mardi ont laissé des traces somme toute mineures en Estrie.

La Sûreté du Québec note que l'autoroute 10 entre les kilomètres 100 et 115 ainsi que la 55 dans le secteur de Stanstead ont été particulièrement à surveiller en matinée.

« Nous avons eu certains problèmes dans le secteur de Bolton notamment. Les conditions étaient cependant difficiles sur tout le territoire autant les routes numérotées que les autoroutes », explique la porte-parole de la SQ, la sergente Ingrid Asselin.

Les accidents sont des pertes de contrôle, des sorties de route ou des accidents avec des blessés mineurs. Il n'y a eu aucun accident majeur, mais une centaine de collisions et sorties de route ont été dénombrées.

La route 243 à Valcourt a dû être fermée vers midi pour permettre le remorquage d'un véhicule lourd qui s'est renversé. Vers 15 h 15, une collision entre deux véhicules est survenue dans le secteur de Racine. Les deux conducteurs, dont l'un qui a dérapé pour percuter l'autre qui venait en sens inverse, ont été transportés au CHUS pour soigner des blessures mineures.

« Nous invitons les automobilistes à adapter leur conduite aux conditions routières. Le Code de la sécurité routière permet de donner des constats d'infraction si la conduite n'est pas adaptée même en bas de la limite de vitesse permise », explique la sergente Asselin.

La SQ a déployé l'opération dégivreur au cours de la journée.

« Cette opération consiste à mettre en place des véhicules de patrouilles qui roulent à une vitesse plus basse avec les gyrophares en fonction sur les autoroutes de façon à ralentir la circulation. Les remorqueurs sont placés à des endroits stratégiques et le MTQ intervient aussi dans ce cadre afin de mettre en place une signalisation adaptée à faire ralentir le trafic et augmenter la visibilité », mentionne Ingrid Asselin de la SQ.

Du côté du Service de police de Sherbrooke, aucun accident majeur n'est à signaler tandis que du côté de la Régie de police Memphrémagog, un automobiliste a fait une sortie de route en direction d'Eastman sur la 112 en matinée.

« Toutes nos équipes étaient présentes sur le terrain à partir de 4 h dans la nuit. Ils ont circulé de façon constante pour reprendre le contrôle de la situation. Nous n'avons pas noté de situation particulière », explique la porte-parole de Transport Québec en Estrie, Nomba Danielle.

La directrice de l'entretien et de la voirie à la Ville de Sherbrooke Guylaine Boutin explique que toutes les équipes étaient prêtes à faire face au cocktail météo annoncé.

« Le verglas était prévu, alors nous avons commencé les épandages dès les premières gouttelettes. Nos équipements étaient sur la route vers 3 h 30 et les chenillettes ont suivi. Nous sommes allés par priorité en commençant par les artères et puis les collectrices. Nous avons pu entrer dans le réseau local vers 6 h 30 - 7 h. Nous avons pris le dessus », explique Mme Boutin.

Une cinquantaine de pièces d'équipements de la Ville de Sherbrooke et une vingtaine de journaliers ont été ajoutées sur le terrain.

« Nous avons gratté pour enlever la gadoue en après-midi, puis tassé la neige en soirée de façon à ce que le réseau soit praticable partout », mentionne Guylaine Boutin.

En raison des mauvaises conditions routières, la popote roulante de Sercovie a suspendu son service, certains autobus de la Société de transport de Sherbrooke ont eu du retard dans la journée, alors que les stations de ski du mont Bellevue et du mont Orford ont fermé leurs pistes en raison du mauvais temps.