Un HLM de cinq étages privé d'ascenseur

Après avoir connu divers problèmes mécaniques au cours des derniers mois, l'ascenseur a été mis en arrêt complet le 5 janvier dernier. Depuis cette date, les locataires des étages supérieurs doivent utiliser les escaliers de service pour sortir de l'immeuble puisque l'édifice ne compte qu'un seul ascenseur.

Le porte-parole des résidents des Habitations Léonidas, Benoît Lessard, reconnaît que la situation entraîne son lot d'inconvénients pour une partie des résidents de cette Habitation à loyer modique (HLM), propriété de l'Office municipal d'habitation.

«C'est surtout pour les personnes à mobilité réduite que c'est le plus difficile, dit-il. On a une dame de 83 ans qui a des problèmes cardiaques et qui soigne un cancer. Elle doit aller à ses traitements de radiothérapie tous les jours. On a aussi une dame qui se déplace en marchette. Elle doit monter et descendre 48 marches à chaque fois qu'elle doit sortir de son logement. C'est surtout ça qui est difficile. On essaie de les aider du mieux qu'on peut, mais...»

Mesures d'aide

M. Lessard dit avoir été informé que des mesures d'aide aux personnes à mobilité réduite allaient être mises en place sous peu par l'Office municipal d'habitation.

«On nous a assuré qu'il y aurait des bénévoles qui vont venir aider les gens, par exemple vider leurs poubelles, monter leurs sacs d'épicerie, etc. On nous a confirmé que ça allait se faire la semaine prochaine.»

Locataire des Habitations Léonidas depuis 28 ans, M. Lessard indique que l'ascenseur n'en était pas à ses premières pannes lorsqu'il a été mis en arrêt le 5 janvier dernier.

«Au mois de juillet, le moteur de l'ascenseur a manqué. À ce moment-là, on nous a dit qu'on allait faire fonctionner l'ascenseur une couple d'heures, le matin et l'après-midi, pour nous accommoder, mais qu'on allait remplacer l'ascenseur par un ascenseur neuf. L'Office nous a dit que le budget avait été accepté.»

Selon M. Lessard, le remplacement de l'ascenseur se ferait en deux phases: «Il y aura une première phase au printemps et une autre à l'automne. Entre-temps, on nous a dit qu'on pourrait avoir accès à l'ascenseur temporairement...»

Malgré les inconvénients que doivent vivre les locataires à mobilité réduite, M. Lessard dit ne pas craindre pour la sécurité des résidents. «On a un bon plan d'évacuation. Le Service de protection des incendies connaît aussi très bien notre immeuble. Je ne suis pas vraiment inquiet. S'il le faut, je vais moi-même m'occuper d'évacuer l'immeuble», affirme le porte-parole des résidents.